Политическая реклама в соцсетях во время запрета: законно или нет?

Во вчерашней ”Актуальной камере” прозвучало, что, согласно трактовке полиции, к политической наружной рекламе относится и предвыборная пропаганда в социальных сетях, которая во время действия запрета на наружную рекламу должна подлежать удалению.

Однако уже сегодня Департамент полиции и погранохраны сообщил, что запрет на наружную рекламу на социальные СМИ все же не распространяется.

По словам представителя департамента Тоомаса Лохо, ограничение политической внешней рекламы в законе прописано в общих чертах, и практика формируется на базе отдельных случаев. ”С 2005 года, когда была принята поправка к закону, роль социальных сетей значительно выросла. Судебная практика, на которую мы могли бы опираться, недостаточна”, — сказал он и подчеркнул необходимость введения изменений.

”Несмотря на то, что Facebook и социальные сети являются в переносном смысле публичным местом, запрет на наружную рекламу на них не распространяется, и политики могут рекламировать себя в соцсетях. В интересах правовой ясности департамент одинаково относится ко всем медиаканалам интернета”, — сказал Лохо.