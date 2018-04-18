18.04.2018, 07:37

Полиция все чаще выписывает наркозависимым штраф, а эксперты советуют отказаться от этой практики

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Отти Эйландт
Отти Эйландт
EST 1

В начале марта Герда (имя изменено — прим.ред.) вместе с друзьями отправилась на вечеринку в Хаапсалу. Несколькими днями ранее она употребила амфетамин, но в этот вечер решила принять бутират (жидкий экстази), пишет Eesti Päevaleht.

Женщина хорошо знала безопасную дозу, но поскольку в последнее время неоднократно употребляла этот наркотик, то обычные объемы уже не ”вставляли”. Поэтому в тот вечер она приняла двойную дозу. Результат — потеря сознания и остановка сердца. ”Передоз”.

Подруги попытались оживить Герду своими силами, но это не удалось и было решено доставить ее в больницу. Медикам удалось спасти жизнь пациентки, но уже через несколько часов в палату нагрянула полиция. В крови женщины обнаружили следы амфетамина и бутирата, за что ей был выписан штраф на 400 евро.

Герда недоумевала: других наказаний у нее не было, наркотик она никому не продавала и повергала опасности только лишь саму себя. На это, по ее словам, полицейский ответил, что они могли бы выписать штраф и на 1200 евро, так что она еще легко отделалась.

Герда, которой за тридцать, имеет серьезные психические отклонения и официально полностью нетрудоспособна. Росла она в приличной семье, но по молодости попала в плохую компанию и пристрастилась к наркотикам. Ее доход составляет менее 300 евро в месяц. Этого при назначении штрафа учтено не было. Равно как и того, что Герда стоит в очереди на реабилитацию, то есть пытается бороться с зависимостью. Женщина регулярно посещает психиатра и пытается вылечиться. Пока безрезультатно. Сейчас она проходит очередную реабилитацию и по ее окончанию намерена оспорить штраф.

По поводу целесообразности наказания наркозависимых специалисты спорят уже давно. ”Штраф — самая маленькая проблема наркозависимых”, — писал в своем мнении в Eesti Päevaleht глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Лектор пенитенциарного права Тартуского университета Марианне Паймре в свою очередь отметила, что ведение полицией дел наркоманов обходится недешево и что хорошо, если наркозависимые оплатят треть выписанных им штрафов. По ее мнению, Эстонии следует брать пример с тех стран ЕС, где за употребление наркотиков не наказывают.

Согласно статистике, штрафов наркозависимым выписывается все больше (см. график).

Тамбре сказал, что изменения или упразднения статьи о наркопроступках ничего не изменило бы для самих наркоманов. ”У этих людей проблемы. Не со статьей, а чисто физиологические проблемы”, — заметил он.

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”У многих из них нет жилья и работы, поддержки семьи и образования. Иными словами, сломана вся система. Мы можем отправлять их в тюрьмы и расследовать преступления, но если мы не решим их проблемы, то все останется на своих местах. Мы считаем, что нужно начать заниматься людьми”, — сказал он.

По его словам, зависимых вместо наказания можно было бы отправлять на лечение, как это делается с алководителями. А сейчас мер воздействия на таких людей крайне мало: это штраф, арест или предупреждение.

Тамбре подчеркнул, что полиция специально за наркоманами не гоняется. Их задерживают, в основном, в результате вызовов по другому поводу: нарушение общественного порядка, семейные ссоры, угрозы и прочее. ”Поскольку проступок был совершен в состоянии наркотического опьянения, то в качестве меры воздействия выписывается штраф, чтобы побудить человека изменить свое поведение”, — сказал он.

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