Полиция все чаще выписывает наркозависимым штраф, а эксперты советуют отказаться от этой практики

Герда, которой за тридцать, имеет серьезные психические отклонения и официально полностью нетрудоспособна. Росла она в приличной семье, но по молодости попала в плохую компанию и пристрастилась к наркотикам. Ее доход составляет менее 300 евро в месяц. Этого при назначении штрафа учтено не было. Равно как и того, что Герда стоит в очереди на реабилитацию, то есть пытается бороться с зависимостью. Женщина регулярно посещает психиатра и пытается вылечиться. Пока безрезультатно. Сейчас она проходит очередную реабилитацию и по ее окончанию намерена оспорить штраф.

По поводу целесообразности наказания наркозависимых специалисты спорят уже давно. ”Штраф — самая маленькая проблема наркозависимых”, — писал в своем мнении в Eesti Päevaleht глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Лектор пенитенциарного права Тартуского университета Марианне Паймре в свою очередь отметила, что ведение полицией дел наркоманов обходится недешево и что хорошо, если наркозависимые оплатят треть выписанных им штрафов. По ее мнению, Эстонии следует брать пример с тех стран ЕС, где за употребление наркотиков не наказывают.

Согласно статистике, штрафов наркозависимым выписывается все больше (см. график).

Тамбре сказал, что изменения или упразднения статьи о наркопроступках ничего не изменило бы для самих наркоманов. ”У этих людей проблемы. Не со статьей, а чисто физиологические проблемы”, — заметил он.

”У многих из них нет жилья и работы, поддержки семьи и образования. Иными словами, сломана вся система. Мы можем отправлять их в тюрьмы и расследовать преступления, но если мы не решим их проблемы, то все останется на своих местах. Мы считаем, что нужно начать заниматься людьми”, — сказал он.

По его словам, зависимых вместо наказания можно было бы отправлять на лечение, как это делается с алководителями. А сейчас мер воздействия на таких людей крайне мало: это штраф, арест или предупреждение.

Тамбре подчеркнул, что полиция специально за наркоманами не гоняется. Их задерживают, в основном, в результате вызовов по другому поводу: нарушение общественного порядка, семейные ссоры, угрозы и прочее. ”Поскольку проступок был совершен в состоянии наркотического опьянения, то в качестве меры воздействия выписывается штраф, чтобы побудить человека изменить свое поведение”, — сказал он.