За нарушение ночного покоя в ночь с 31 декабря на 1 января полиция никого оштрафовать не может; при этом сотрудники правопорядка советуют жителям считаться друг с другом и уважать покой и спокойствие соседей, пишет rus.err.ee.

Об этом в интервью корреспонденту "Радио 4" рассказал комиссар бюро информации Ляэнеской префектуры Максим Корзин.

"Жалобы на нарушения порядка в новогоднюю ночь поступают в полицию из года в год. Ситуации бывают разные. Например, полиция реагирует на драки. Но часто нам звонят и с жалобами на соседей, которые шумят. А здесь важно учитывать, что в новогоднюю ночь нет понятия "ночной покой". За его на рушение полиция штрафовать не может", — сказал Корзин.

"В такой ситуации недовольным шумом стоит все же сделать скидку на новогоднюю ночь и желание соседей отметить праздник. Но последним при этом тоже надо отдавать себе отчет в том, что они не одни живут в доме и не отрываться по полной. Жильцам следует стараться учитывать пожелания друг друга", — добавил Максим Корзин.

Полиция советует жителям соблюдать спокойное состояние духа, чтобы не испортить праздничное настроение ни себе, ни окружающим.