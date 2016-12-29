Об этом в интервью корреспонденту "Радио 4" рассказал комиссар бюро информации Ляэнеской префектуры Максим Корзин.
"Жалобы на нарушения порядка в новогоднюю ночь поступают в полицию из года в год. Ситуации бывают разные. Например, полиция реагирует на драки. Но часто нам звонят и с жалобами на соседей, которые шумят. А здесь важно учитывать, что в новогоднюю ночь нет понятия "ночной покой". За его на рушение полиция штрафовать не может", — сказал Корзин.
"В такой ситуации недовольным шумом стоит все же сделать скидку на новогоднюю ночь и желание соседей отметить праздник. Но последним при этом тоже надо отдавать себе отчет в том, что они не одни живут в доме и не отрываться по полной. Жильцам следует стараться учитывать пожелания друг друга", — добавил Максим Корзин.
Полиция советует жителям соблюдать спокойное состояние духа, чтобы не испортить праздничное настроение ни себе, ни окружающим.