Полиция Украины: по факту смерти граждан Эстонии в Одессе начато расследование по статье ”Умышленное убийство”

14 июля в Одессе в одном из номеров гостиницы, расположенной на улице Генуэзской, скончались двое граждан Эстонии. Сегодня, 31 июля, в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины сообщили Delfi, что по факту смерти мужчин начато уголовное производство по статье УК ”Умышленное убийство” с отметкой ”несчастный случай”.

По словам начальника отдела Главного следственного управления Национальной полиции Украины Владимира Воронина, уголовное производство было начато 15 июля. Полиция ведет данное дело по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, то есть, ”Умышленное убийство” с дополнительной отметкой ”несчастный случай”.

”В настоящее время в уголовном производстве проводятся необходимые розыскные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного уголовного правонарушения”, — сообщил начальник отдела.

Более подробную информацию полиция Украины пока не сообщает, ссылаясь на часть 1 статьи 222 Уголовного процессуального кодекса Украины о недопустимости разглашения ведомостей досудебного расследования.