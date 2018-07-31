31.07.2018, 16:41

Полиция Украины: по факту смерти граждан Эстонии в Одессе начато расследование по статье ”Умышленное убийство”

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 1
Odessa Ukraina, hukkunud Viljandi mehed
Odessa Ukraina, hukkunud Viljandi mehedFoto: Alexander Gimanov

14 июля в Одессе в одном из номеров гостиницы, расположенной на улице Генуэзской, скончались двое граждан Эстонии. Сегодня, 31 июля, в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины сообщили Delfi, что по факту смерти мужчин начато уголовное производство по статье УК ”Умышленное убийство” с отметкой ”несчастный случай”.

По словам начальника отдела Главного следственного управления Национальной полиции Украины Владимира Воронина, уголовное производство было начато 15 июля. Полиция ведет данное дело по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, то есть, ”Умышленное убийство” с дополнительной отметкой ”несчастный случай”.

”В настоящее время в уголовном производстве проводятся необходимые розыскные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного уголовного правонарушения”, — сообщил начальник отдела.

Более подробную информацию полиция Украины пока не сообщает, ссылаясь на часть 1 статьи 222 Уголовного процессуального кодекса Украины о недопустимости разглашения ведомостей досудебного расследования.

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