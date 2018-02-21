Полиция советует не медлить: вовремя не полученные обновленные документы подлежат уничтожению

Департамент полиции и погранохраны просит людей, подавших ходатайства о новых документах, забрать свои готовые документы — сейчас в бюро обслуживания своих владельцев ждут тысячи новых паспортов и ID-карт.

Планируя путешествие на время весенних каникул, следует проверить действительность удостоверяющих личность документов всех членов семьи заранее, чтобы было достаточно времени для подачи ходатайства о новом документе, если в этом есть необходимость.

"В аэропорту Таллинна мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда пассажиры обнаруживают уже при регистрации на рейс, что их паспорт или ID-карт недействительны и с таким документом путешествовать нельзя", — говорит руководитель Таллиннского пограничного пункта, капитан полиции Рааво Ярва. "Чтобы долгожданную поездку ничто не омрачило, следует заранее проверить наличие и действительность документов всех, даже самых юных членов семьи".

"Следует помнить о том, что люди, у которых нет определенного гражданства, либо граждане третьих стран, проживающие в Эстонии, должны иметь при себе и паспорт, и карту вида на жительство," — напоминает Ярва.

Быстро и удобно подать ходатайство о получении повторной ID-карты гражданина Эстонии для взрослого или первичной карты ID-карты гражданина Эстонии для ребенка, чье рождение зарегистрировано в Эстонии, можно в среде электронного обслуживания Департамента полиции и погранохраны. В срочном порядке подать ходатайство об ID-карте гражданина Эстонии подать как электронным образом, так и в бюро обслуживания, но получить на руки выдаваемый в срочном порядке документ можно только в Таллинне.

"Если ваш удостоверяющий личность документ уже готов, то его обязательно следует вовремя забрать, иначе ваши деньги и время будут потрачены зря", — говорит главный эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам. "Сейчас в бюро своих владельцев ждет более 1000 документов, которые были готовы уже более шести месяцев назад".

Сейчас во всех бюро обслуживания ждут владельцев более 30 000 готовых удостоверяющих личность документов. Документы, которые были напечатаны более шести месяцев назад, Департамент полиции и погранохраны отправляет постепенно на уничтожение.

„В таком случае человеку для получения нового документа следует подать новое ходатайство и заново заплатить госпошлину. Во избежание лишних затрат следует все же прийти за своими документами", — добавила Марит Абрам.

Информацию о том, готов ли ваш документ, можно получить по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны, который работает в рабочие дни с 8 до 19 часов. Документ можно получить на руки как в порядке живой очереди, так и заранее забронировав время на сайте.