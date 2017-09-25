Полиция советует ходить пешком: в четверг и пятницу дорога в Таллинне займет в разы больше времени, чем обычно

Пыхьяский префект Кристьян Яани советует участникам движения из-за встреч на высшем уровне в четверг и в пятницу избегать приезда в центр Таллинна на транспорте. Разумнее всего передвигаться пешком, потому что в пробках страдает и пунктуальность общественного транспорта.

К и без того большой интенсивности движения в Таллинне прибавятся 30 колонн передвигающихся по Таллинну из-за встреч на высшем уровне именно с четверга по пятницу делегаций, в которых в общей сложности около 200 автомобилей.

Разумнее всего, по словам Яани, в центре города передвигаться пешком. "Если мы говорим об общественном транспорте, то это часть движения, и когда в городе пробки, то и общественный транспорт страдает от этого", — сказал Яани, что все равно, на каком транспортном средстве передвигаться, при передвижении в связанные со встречами на высшем уровне дни временные затраты в разы больше, чем обычно.

Из-за встреч на высшем уровне начиная с сегодняшнего дня также проводятся выборочные проверки на пограничном пункте Эстония-Латвия, в четверг будут проверять тождественность личности и в Таллиннском порту у желающих отправиться в Финляндию пассажиров.

В пятницу, 29 сентября, в рамках председательства Эстонии в Котле культуры состоится встреча на высшем уровне в дигитальной сфере, в которой примут участие председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, а также главы правительств стран Европы, среди которых, например, Ангела Меркель, Тереза Мэй и Эммануэль Макрон.

Политики же прибудут уже в четверг, поэтому движение в Таллинне будет нарушено целых два дня.