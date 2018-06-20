20.06.2018, 18:50

Полиция: сообщайте об опасных водителях на номер 112


rus.delfi.ee
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Joobes naisautojuht
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Во время праздников полиция всегда получает больше сообщений о правонарушениях, поэтому на этих выходных будет работать больше полицейских патрулей. Полицейские обратят особое внимание на соблюдение общественно порядка и безопасность дорожного движения, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Полиция призывает незамедлительно сообщать о нарушениях на номер 112.

„Во время праздников всегда вырастает число правонарушений на дорогах — больше нетрезвых водителей, водителей, которые превышают скорость, случаев неиспользования ремней безопасности. Поэтому призываю незамедлительно сообщать на короткий номер 112 о вызывающих подозрение транспортных средствах, которыми могут управлять нетрезвые водители. Полиция проверят эти сообщения и благодаря таким звонкам мы можем задержать опасных водителей до того, как произойдет ДТП", — говорит руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб.

В июне благодаря небезразличных людям, позвонившим на 112 и сообщившим об опасных водителях, полиция задержала десять пьяных водителей и одного водителя, значительно превышающего скорость.

С завтрашнего дня, 21 июня, Нарвское отделение полиции будет ходатайствовать в суде об аресте задержанных полицией нетрезвых водителей, а в некоторых случаях также и о конфискации транспортного средства у таких водителей и об аресте водителей в случае превышения скорости более чем на 40 км/ч от допустимой.

"И во время праздников, и в будние дни ни в коем случае нельзя позволять своим близким и друзьям садиться за руль в состоянии опьянения. Чтобы праздник ничто не омрачило, выберите в своей компании трезвого водителя, который позаботится о других, и всегда пристегивайтесь ремнями безопасности", — сказал Александр Урб.

В прошлом году в период с 19 по 25 июня полицейские задержали на территории Идаской префектуры 33 водителей в состоянии опьянения и 28 водителей, которые не имели права на управление транспортным средством, а также 200 водителей, превышавших допустимую скорость. На прошлой неделе полицейские Идаской префектуры задержали 19 нетрезвых водителей, семь водителей без права на управление и 132 нарушителя скоростного режима.

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"Эти цифры не могут не вызывать беспокойства, но большинство наших водителей соблюдают Закон о дорожном движении и тем самым вносят свой вклад в то, чтобы наши дороги были безопаснее", — добавил Урб.

В этом году на территории Идаской префектуры произошло 64 ДТП, в которых погибло 5 человек и пострадало 83 человека. За тот же период прошлого года в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа произошло 72 ДТП, в которых погибло 11 человек и пострадало 87 человек.

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