Полиция: сообщайте об опасных водителях на номер 112

Во время праздников полиция всегда получает больше сообщений о правонарушениях, поэтому на этих выходных будет работать больше полицейских патрулей. Полицейские обратят особое внимание на соблюдение общественно порядка и безопасность дорожного движения, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Полиция призывает незамедлительно сообщать о нарушениях на номер 112.
„Во время праздников всегда вырастает число правонарушений на дорогах — больше нетрезвых водителей, водителей, которые превышают скорость, случаев неиспользования ремней безопасности. Поэтому призываю незамедлительно сообщать на короткий номер 112 о вызывающих подозрение транспортных средствах, которыми могут управлять нетрезвые водители. Полиция проверят эти сообщения и благодаря таким звонкам мы можем задержать опасных водителей до того, как произойдет ДТП", — говорит руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб.
В июне благодаря небезразличных людям, позвонившим на 112 и сообщившим об опасных водителях, полиция задержала десять пьяных водителей и одного водителя, значительно превышающего скорость.