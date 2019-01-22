Полиция: сообщайте о людях, которым грозит переохлаждение

„В последнее время были случае, когда в морозную погоду люди в состоянии опьянения засыпали на автобусной остановке или улице, что напрямую связано с опасностью переохлаждения. Поэтому полиция просит быть небезразличными к людям, которые могут попасть в беду по состоянию здоровья, из-за алкогольного опьянения либо по другим причинам", — сказал руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа.

Полиция советует людям, которые передвигаются, в основном, на автомобилях и поэтому одеваются более легко, быть готовым к ситуации, когда из-за ДТП или поломки придется долго ждать помощи на обочине. „Водители часто одеты в легкие куртки, но с такими морозами надо одеваться теплее, чтобы быть готовым к худшему", — сказал Мурумаа.

Если вы заметите выехавший с дороги автомобиль, то при возможности надо проверить, есть ли в машине люди, и в любом случае сообщить об этом в полицию по номеру 112.