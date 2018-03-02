Полиция: сертификаты ID-карты можно обновить до конца марта

По состоянии на начало марта сертификаты своих ID-карт обновили почти 441 000 человек, из них более 322 000 человек произвели обновление сертификатов дистанционно. Сертификаты ID-карт можно обновить до 31 марта.

„Если сертификаты вашей карты еще не были обновлены, то советуем сделать это при первой же возможности. Поторопиться мы советуем тем пользователям, у которых нет альтернативных способов аутентификации, например, mobiil-ID”, — сказал руководитель сферы электронного идентитета Департамента государственной инфосистемы Маргус Арм.

„В первую очередь мы советуем воспользоваться возможностью обновить сертификаты карты дистанционно в своем компьютере, так как это самый быстрый и удобный способ обновления", — говорит главный специалист бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Мерлин Мянгель. "Дистанционное обновление избавит вас от посещения бюро обслуживания, что значительно экономит время".

Проверить, нуждаются ли сертификаты вашей карты в обновлении, можно на сайте Департаменте полиции и погранохраны. Дополнительную информацию о том, как обновить сертификаты, можно получить на сайте www.id.ee или по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000.

Сертификаты нуждаются в обновлении, если:

∙ ваша ID-карта выдана после 16 октября 2014 года;

∙ ваша карта на жительство выдана после 17 декабря 2014 года;

∙ карта digi-ID была выдана после 1 декабря 2014 года;

∙ карта э-резидента была выдана после 1 декабря 2014 года.

В картах, которые выдаются с 26 октября 2017 года, действуют новые сертификаты с новым программным обеспечением, такие карты обновлять не надо. Также не нуждаются в повторном обновлении сертификаты карт, которые уже были обновлены после 24 октября 2017 года.

Необновленные сертификаты будут аннулированы 1 апреля. Такой картой нельзя будет аутентифицировать себя для использования э-услуг и проставлять электронную подпись. Сертификаты на надо обновлять, если вы никогда не используете PIN-коды своей ID-карты.

В качестве удостоверяющего личность документа ID-карта действует до указанного на карте срока. Карты с необновленными сертификатами действуют также в качестве карты клиента и предъявления дигирецепта в аптеке.