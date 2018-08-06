Полиция сегодня измеряет скорость в Таллинне: читайте, где можно встретить патрули

"Чтобы понедельник начался и закончился спокойно, мы сегодня с обеда измеряем скорость в Таллинне на улице Ристику, у Таллиннского университета, в Ласнамяэ и на Тартуском шоссе, — сообщила Пыхьяская префектура. — Одна пара полицейских следит за соблюдением скорости в Западном Таллинне. Они задержали раньше 9 часов на улице Парги одного употреблявшего алкоголь водителя. После обеда также можно встретить патрули на улице Сыле, Ахтри и на Пярнуском шоссе".

Вечером полицейские направятся на улицу Роху и опять к Таллиннскому университету. В это время в центре внимания патрулей перекрестки в Пыхья-Таллинне и центре города, где происходит больше всего аварий. С 19 часов вы также можете помахать полицейским, которые измеряют скорость на Лаагна теэ.

Если иногда полицейских не видно, то это означает, что они на вызове. Когда же ситуация будет разрешена, то они опять направятся на дороги и улицы к участникам движения.