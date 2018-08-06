06.08.2018, 12:20

Полиция сегодня измеряет скорость в Таллинне: читайте, где можно встретить патрули

 (7)
rus.delfi.ee
EST 10
Eesistumiste vahepeale
Pilt on illustreerivFoto: Taavi Sepp

Пыхьяская префектура сообщает в социальной сети, где сегодня можно встретить патрульных полицейских с камерой в руках, измеряющих скоростью.

"Чтобы понедельник начался и закончился спокойно, мы сегодня с обеда измеряем скорость в Таллинне на улице Ристику, у Таллиннского университета, в Ласнамяэ и на Тартуском шоссе, — сообщила Пыхьяская префектура. — Одна пара полицейских следит за соблюдением скорости в Западном Таллинне. Они задержали раньше 9 часов на улице Парги одного употреблявшего алкоголь водителя. После обеда также можно встретить патрули на улице Сыле, Ахтри и на Пярнуском шоссе".

Вечером полицейские направятся на улицу Роху и опять к Таллиннскому университету. В это время в центре внимания патрулей перекрестки в Пыхья-Таллинне и центре города, где происходит больше всего аварий. С 19 часов вы также можете помахать полицейским, которые измеряют скорость на Лаагна теэ.

Если иногда полицейских не видно, то это означает, что они на вызове. Когда же ситуация будет разрешена, то они опять направятся на дороги и улицы к участникам движения.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Опасен даже за решеткой: прокуратура боится, что отбывающий пожизненное заключенный может навредить экс-жене

06.08.2018
Прокуратура считает отбывающего пожизненное наказание в Вируской тюрьме Андрея Тали настолько опасным, что ходатайствует о запрете на приближение к его бывшей жене.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



В Нарве скончался водитель, выехавший с дороги из-за проблем со здоровьем

06.08.2018
Сегодня, 6 августа, в 9.35 в Центр тревоги сообщили о ДТП в Нарве на Таллиннском шоссе. По имеющейся на данный момент информации, автомобиль, за рулем которого находился 61-летний мужчина, выехал с дороги и после этого врезался в дерево по причине нарушения здоровья водителя. Водитель скончался на месте происшествия.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Okinawa
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106992006
107,10 €
64,26 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-15% Meeste käekell Police NAVIGATOR PL.14799JS/04
179,- €
152,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ