Полиция расследует коррупционное дело главы Таллиннского коммунального департамента

Руководитель бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции Мати Омблер не подтвердил, что под следствием находится именно глава коммунального департамента Айн Валдманн (68). Зато он сообщил, что производство о проступке было инициировано в отношении 68-летнего мужчины, согласно параграфу Закона о борьбе с коррупцией, касающегося нарушения ограничения на действия. Производство находится в стадии расследования.

А вот сам Валдманн, руководящий департаментом уже более 20 лет, подтвердил Eesti Päevaleht, что заведенное в отношении него производство находится в процессе. Детали он комментировать отказался.

Полиция начал производство в конце мая. Незадолго до этого Eesti Ekspress писал, что в прошлом году коммунальный департамент выплатил MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing 10 тысяч евро. Айн Валдманн является одновременно как главой департамента, так и основателем и членом правления данного НКО.

Тогда Валдманн объяснил, что эти деньги ушли на семь обучающих семинаров, куда ходили как минимум шесть сотрудников департамента. По его словам, сотрудники сами выбирают обучение, и если у департамента есть деньги, то он покрывает расходы. Департамент и НКО действительно тесно связаны. В правление НКО также входит глава общего отдела департамента Маррит Мурре.