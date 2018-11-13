13.11.2018, 16:20

Полиция расследует коррупционное дело главы Таллиннского коммунального департамента

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Отти Эйландт
Отти Эйландт
 
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Полиция расследует коррупционное дело главы Таллиннского коммунального департамента
Foto: Priit Simson

Очевидно, расследование затрагивает тесно связанные финансовые дела Таллиннского коммунального департамента и MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing, пишет Eesti Päevaleht.

Руководитель бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции Мати Омблер не подтвердил, что под следствием находится именно глава коммунального департамента Айн Валдманн (68). Зато он сообщил, что производство о проступке было инициировано в отношении 68-летнего мужчины, согласно параграфу Закона о борьбе с коррупцией, касающегося нарушения ограничения на действия. Производство находится в стадии расследования.

А вот сам Валдманн, руководящий департаментом уже более 20 лет, подтвердил Eesti Päevaleht, что заведенное в отношении него производство находится в процессе. Детали он комментировать отказался.

Полиция начал производство в конце мая. Незадолго до этого Eesti Ekspress писал, что в прошлом году коммунальный департамент выплатил MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing 10 тысяч евро. Айн Валдманн является одновременно как главой департамента, так и основателем и членом правления данного НКО.

Тогда Валдманн объяснил, что эти деньги ушли на семь обучающих семинаров, куда ходили как минимум шесть сотрудников департамента. По его словам, сотрудники сами выбирают обучение, и если у департамента есть деньги, то он покрывает расходы. Департамент и НКО действительно тесно связаны. В правление НКО также входит глава общего отдела департамента Маррит Мурре.

Как говорит заместитель руководителя отдела развития и финансового управления Коммунального департамента Эва Чижикова, организация коммунального хозяйства — настолько специфическая область, что вполне логично, что в ней обучения проводят те же самые люди, что их и заказывают.

Например, весной Чижикова запросила отправить себя на обучение, в инфо-листке которого в графе контактных данных организаторы был указан ее же номер. Как отметил тогда Eesti Ekspress, исходя из Закона о борьбе с коррупцией, чиновник не имеет право покупать товары или услуги у предприятия, с котором он лично связан. Если же подобная сделка необходима для деятельности учреждения, то решение об этом должно принять высшее должностное лицо.

Если же подобная сделка необходима для деятельности учреждения, то решение об этом должно принять высшее должностное лицо. В итоге Валдманн отпустил подчиненную на обучение и компенсировал стоимость участия в 35 евро из бюджета департамента.

Валдманн подтвердил Eesti Päevaleht что координирующий работу Коммунального департамента вице-мэр Калле Кландорф и мэр Таави Аас осведомлены о инициированном в отношении него производстве, и оно не мешает ему выполнять должностные функции. Кландорф и Аас подтвердили слова Валдманна.

В случае признания Валдманна виновным в нарушения ограничения на действия, его может ждать штраф до 800 евоо.

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