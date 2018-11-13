Полиция расследует коррупционное дело главы Таллиннского коммунального департамента

Как говорит заместитель руководителя отдела развития и финансового управления Коммунального департамента Эва Чижикова, организация коммунального хозяйства — настолько специфическая область, что вполне логично, что в ней обучения проводят те же самые люди, что их и заказывают.
Например, весной Чижикова запросила отправить себя на обучение, в инфо-листке которого в графе контактных данных организаторы был указан ее же номер. Как отметил тогда Eesti Ekspress, исходя из Закона о борьбе с коррупцией, чиновник не имеет право покупать товары или услуги у предприятия, с котором он лично связан. Если же подобная сделка необходима для деятельности учреждения, то решение об этом должно принять высшее должностное лицо.
Если же подобная сделка необходима для деятельности учреждения, то решение об этом должно принять высшее должностное лицо. В итоге Валдманн отпустил подчиненную на обучение и компенсировал стоимость участия в 35 евро из бюджета департамента.
Валдманн подтвердил Eesti Päevaleht что координирующий работу Коммунального департамента вице-мэр Калле Кландорф и мэр Таави Аас осведомлены о инициированном в отношении него производстве, и оно не мешает ему выполнять должностные функции. Кландорф и Аас подтвердили слова Валдманна.
В случае признания Валдманна виновным в нарушения ограничения на действия, его может ждать штраф до 800 евоо.