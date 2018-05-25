25.05.2018, 10:14

Полиция проверила коммерческий транспорт. Нарушений выявлено очень много

 (6)
rus.delfi.ee
EST
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Проверка коммерческого транспорта выявила многочисленные нарушения.

15–17 мая представители всех четырех префектур полиции совместно с Департаментом шоссейных дорог провели в Южной Эстонии проверку коммерческого транспорта и обнаружили много серьезных нарушений.

Большинство нарушений было связано с нарушениями правил режима труда и отдыха водителей, а также превышения максимально допустимой массы тяжелых грузовых автомобилей.

Всего в ходе акции за три были дня проверены 282 водителей, из которых 217 управляли тяжелым грузовым транспортном. По обнаруженным нарушениям было начато 90 делопроизводств о проступке.

По словам комиссара Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханно Вийбуса, последняя акция показала, что многие водители тяжелого грузового транспорта не воспринимают всерьез требования режима труда и отдыха.

"Например, один из водителей находился за рулем почти двое суток подряд и проехал половину Европы, манипулируя показаниями тахографа. При этом он и ранее совершал такие поездки без пауз на отдых. Следует помнить, что в случае ДТП грузовик причинит в разы больший ущерб и повреждения, чем легковой автомобиль. Поэтому очень важно, чтобы по нашим дорогам ездили отдохнувшие водители, которые в состоянии быстро отреагировать на неожиданные ситуации. В ходе проверки мы обнаружили также пятерых водителей автобусов уездных линий, которые также нарушали требования режима труда и отдыха", — рассказал об акции Ханно Вийбус.

В ходе рейда полицейские и представители Департамента шоссейных дорог также обнаружили 19 случаев превышение допустимой массы груза, по техническим причинам было запрещено продолжать путь трем грузовикам, 18 грузовиков направили на внеочередной техосмотр.

ТОП

"Перегруженным грузовиком труднее управлять, также следует учесть, что большая масса причиняет ущерб дороге, а также шинам и конструкции автомобиля. Также полицейские обращали внимание и на перегруженные прицепы, которые переводили грузы, масса и размеры которых не соответствовали этим прицепам. Перегруженный прицеп представляет собой опасность на дороге и может сделать автомобиль неуправляемым", — добавил Вийбус.

У 21 местного грузового автомобиля не было оплачена плата за использование дороги, которая действует с начала этого года.

Кроме нарушений, связанных с грузовым транспортом, полицейские задержали также водителя легкового автомобиля в состоянии наркотического опьянения, а также двух водителей, которые превышали допустимую скорость на 40-60 км/ч, были зафиксированы также и более мелкие нарушения.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Улыбайтесь, вас не снимает скрытая камера. Что нужно знать о GDPR — новых правилах защиты данных

25.05.2018
25 мая в Европейском Союзе в силу вступает GDPR — Всеобщее регулирование по защите данных. Что теперь будет с фотографиями в общественных местах? С рекламными рассылками? Видеонаблюдением? Кредитными рейтингами? Латвийский Delfi коротко рассказывает о том, что GDPR значит для обычного человека.
Подробнее


Читатель Delfi: может, стоит перенести Таллиннский аэропорт в другое место?

25.05.2018
Наш аэропорт расположен в историческом месте, где в начале 20-го века зарождалась авиация в Эстонии. Тогда площадь Таллинна была в разы меньше, чем нынешний город. Аэродром находился далеко за городом. Но Таллинн за 100 лет значительно расширился во всех направлениях и сейчас аэропорт находится практически в черте города.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-20% Meeste käekell Police MIRAGE PL.14745JPBB/02P
109,- €
87,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672003
139,50 €
83,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-20% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
167,20 €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
111,20 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


На кого пойти учиться: 10 наиболее перспективных специальностей

25.05.2018
Настало время государственных экзаменов и тысячи молодых людей должны будут решить, чему учиться дальше. Согласно данным международного исследования компании Manpower Eesti в ближайшем будущем будут востребованы:
Подробнее