Полиция проверила коммерческий транспорт. Нарушений выявлено очень много

"Например, один из водителей находился за рулем почти двое суток подряд и проехал половину Европы, манипулируя показаниями тахографа. При этом он и ранее совершал такие поездки без пауз на отдых. Следует помнить, что в случае ДТП грузовик причинит в разы больший ущерб и повреждения, чем легковой автомобиль. Поэтому очень важно, чтобы по нашим дорогам ездили отдохнувшие водители, которые в состоянии быстро отреагировать на неожиданные ситуации. В ходе проверки мы обнаружили также пятерых водителей автобусов уездных линий, которые также нарушали требования режима труда и отдыха", — рассказал об акции Ханно Вийбус.

В ходе рейда полицейские и представители Департамента шоссейных дорог также обнаружили 19 случаев превышение допустимой массы груза, по техническим причинам было запрещено продолжать путь трем грузовикам, 18 грузовиков направили на внеочередной техосмотр.

"Перегруженным грузовиком труднее управлять, также следует учесть, что большая масса причиняет ущерб дороге, а также шинам и конструкции автомобиля. Также полицейские обращали внимание и на перегруженные прицепы, которые переводили грузы, масса и размеры которых не соответствовали этим прицепам. Перегруженный прицеп представляет собой опасность на дороге и может сделать автомобиль неуправляемым", — добавил Вийбус.

У 21 местного грузового автомобиля не было оплачена плата за использование дороги, которая действует с начала этого года.

Кроме нарушений, связанных с грузовым транспортом, полицейские задержали также водителя легкового автомобиля в состоянии наркотического опьянения, а также двух водителей, которые превышали допустимую скорость на 40-60 км/ч, были зафиксированы также и более мелкие нарушения.