25.05.2018, 10:14

Полиция проверила коммерческий транспорт. Нарушений выявлено очень много

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rus.delfi.ee
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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Проверка коммерческого транспорта выявила многочисленные нарушения.

15–17 мая представители всех четырех префектур полиции совместно с Департаментом шоссейных дорог провели в Южной Эстонии проверку коммерческого транспорта и обнаружили много серьезных нарушений.

Большинство нарушений было связано с нарушениями правил режима труда и отдыха водителей, а также превышения максимально допустимой массы тяжелых грузовых автомобилей.

Всего в ходе акции за три были дня проверены 282 водителей, из которых 217 управляли тяжелым грузовым транспортном. По обнаруженным нарушениям было начато 90 делопроизводств о проступке.

По словам комиссара Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханно Вийбуса, последняя акция показала, что многие водители тяжелого грузового транспорта не воспринимают всерьез требования режима труда и отдыха.

"Например, один из водителей находился за рулем почти двое суток подряд и проехал половину Европы, манипулируя показаниями тахографа. При этом он и ранее совершал такие поездки без пауз на отдых. Следует помнить, что в случае ДТП грузовик причинит в разы больший ущерб и повреждения, чем легковой автомобиль. Поэтому очень важно, чтобы по нашим дорогам ездили отдохнувшие водители, которые в состоянии быстро отреагировать на неожиданные ситуации. В ходе проверки мы обнаружили также пятерых водителей автобусов уездных линий, которые также нарушали требования режима труда и отдыха", — рассказал об акции Ханно Вийбус.

В ходе рейда полицейские и представители Департамента шоссейных дорог также обнаружили 19 случаев превышение допустимой массы груза, по техническим причинам было запрещено продолжать путь трем грузовикам, 18 грузовиков направили на внеочередной техосмотр.

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"Перегруженным грузовиком труднее управлять, также следует учесть, что большая масса причиняет ущерб дороге, а также шинам и конструкции автомобиля. Также полицейские обращали внимание и на перегруженные прицепы, которые переводили грузы, масса и размеры которых не соответствовали этим прицепам. Перегруженный прицеп представляет собой опасность на дороге и может сделать автомобиль неуправляемым", — добавил Вийбус.

У 21 местного грузового автомобиля не было оплачена плата за использование дороги, которая действует с начала этого года.

Кроме нарушений, связанных с грузовым транспортом, полицейские задержали также водителя легкового автомобиля в состоянии наркотического опьянения, а также двух водителей, которые превышали допустимую скорость на 40-60 км/ч, были зафиксированы также и более мелкие нарушения.

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