Полиция проверила коммерческий транспорт. Нарушений выявлено очень много

Проверка коммерческого транспорта выявила многочисленные нарушения.
15–17 мая представители всех четырех префектур полиции совместно с Департаментом шоссейных дорог провели в Южной Эстонии проверку коммерческого транспорта и обнаружили много серьезных нарушений.
Большинство нарушений было связано с нарушениями правил режима труда и отдыха водителей, а также превышения максимально допустимой массы тяжелых грузовых автомобилей.
Всего в ходе акции за три были дня проверены 282 водителей, из которых 217 управляли тяжелым грузовым транспортном. По обнаруженным нарушениям было начато 90 делопроизводств о проступке.
По словам комиссара Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханно Вийбуса, последняя акция показала, что многие водители тяжелого грузового транспорта не воспринимают всерьез требования режима труда и отдыха.