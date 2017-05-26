Полиция протестирует организацию дорожного движения на период председательства Эстонии в ЕС

На будущей неделе полиция будет тестировать распорядок дорожного движения в центре Таллинна на период председательствова Эстонии в ЕС. В связи с этим будет несколько ограничена возможность парковки в центре города, а также изменена схема дорожного движения в районе Котла Культуры, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Из-за происходящих в понедельник и вторник, в рамках председательствова в Совете Европейского Союза, встреч, будет несколько ограничена возможность парковки в районе центра города и Старого города, в окрестностях отеля Хилтон. Ограничения действуют, начиная с обеда 29 мая до вечера 30 мая, когда будет восстановлен обычный режим парковки.

1 и 2 июня полиция будет тестировать распорядок дорожного движения на период председательствования и поэтому будет ограничена возможность парковки в окрестностях Котла Культуры и отеля Нордик, так же будет несколько изменен распорядок дорожного движения перед Котлом Культуры и на бульваре Пыхья, но ни одна улица в данном районе не будет перекрыта для движения.

Распорядок дорожного движения будет тестироваться с утра 1 июня и до послеобеденного времени 2 июня. Приносим свои извинения, если в этот период в данном районе возникнет больше обычного задержек в движении. Обычный режим дорожного движения будет восстановлен примерно к 15 часам 2 июня. Также на месте будут регулировать движение полицейские, которые в случае надобности окажут помощь.

К сообщению добавлена схема, на которой обозначены варианты проезда от окрестностей Котла Культуры до терминалов порта и до заправочной станции, так же схема показывает возможность движения для пешеходов и транспорта в окрестностях отеля Хилтон.