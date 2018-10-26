Полиция просит водителей быть готовыми к снегопаду на этих выходных

„Многие водители еще не успели поставить на свои автомобили зимнюю резину. Первый снег всегда становится неожиданностью, снегопад замедляет движение и во время первого снега всегда происходит больше ДТП. Если вы не успели еще поменять на своем транспортном средстве шины, советую не выезжать в снегопад на летней резине и поставить зимние покрышки при улучшении погоды ", — сказала ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны, майор полиции Сирле Лойго.

Закон о дорожном движении обязывает водителей выбирать скорость и манеру вождения в соответствии с дорожными условиями и погодой.

"Водитель отвечает за свое поведение на дороге. И зимой можно ездить безопасно, если водитель не спешит, держит дистанцию и выбирает скорость, исходя из дорожных условий. Когда идет мокрый снег или снег, каждый маневр может быть опасным и поэтому при возможности надо избегать обгонов", — сказала Лойго.

Полиция также советует всем водителям проверить фары и очистители стекол, a в случае сложных погодных условий запастись временем и терпением.

Зимнюю резину можно использовать с 15 октября, использование зимней резины обязательно с 1 декабря до 1 марта.