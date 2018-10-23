23.10.2018, 09:45

Полиция призывает любителей быстрой езды записываться в доноры органов

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rus.delfi.ee
EST
Полиция призывает любителей быстрой езды записываться в доноры органов
PPA

На этой неделе полицейские начали раздавать лихачам информационные карточки, которые призывают водителей регистрироваться в качестве донора органов.

"На некоторых превышающих предельную скорость водителей не влияет ни беседа, ни наказание. Цель этих карточек — заставить водителя задуматься о возможном влиянии своего поведения. Если водитель решил, что постоянное превышение скорости — его образ жизни, то мы советуем ему заполнить волеизъявление для пожертвования своих органов и тканей, если спешка будет иметь для него самые тяжелые последствия", — сказала ведущий чиновник охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

По словам Лойго, большая часть доноров органов — люди, которые погибли в ДТП.

"Если водитель живет на грани, то очевидно, что в какой-то момент грань перейдут, и тогда в опасности будет как его жизнь, так и жизнь пассажиров. Они могут стать донорами органов. Если же человек не зарегистрировался в качестве донора органов, то это тяжелое решение должны принимать у больничной койки близкие. Принятие эмоционально такого тяжелого решения несправедливо перекладывать на скорбящих родственников — тогда уже сделай это сам. Может быть, у этого человека в качестве донора органов будет возможность спасти кого-то другого", — сказала Лойго.

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