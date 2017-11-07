Полиция приглашает профессиональных водителей проверить свой транспорт

9 ноября полиция приглашает профессиональных водителей грузового транспорта проверить техническое состояние своих автомобилей в пункте проверки, который будет находиться на 139-м километре шоссе Таллинн-Нарва в Пуртсе.

Пункт проверки в Пуртсе будет работать с 11 до 16 часов, водители грузового транспорта смогут проверить данные тахографа о соотношении времени труда и отдыха, а также техническое состояние автомобиля.

"Цель этой акции — не наказать водителей, а помочь им", — сказала капитан полиции патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Анники Эльм. "При проверке грузовых автомобилей мы часто обнаруживаем опасные для других участников дорожного движения нарушения, о которых водитель даже не знает. В рамках акции мы будем консультировать водителей и помогать им. Советует водителям-профессионалам обязательно воспользоваться возможность посетить пункт проверки, так как на месте будут лучшие специалисты".

Кроме полицейских Йыхвиского отделения полиции мероприятие помогут провести Департамент шоссейных дорог, Трудовая инспекция и недоходное объединение MTÜ Kvaliteetse Liiklusõppe Ühendus.