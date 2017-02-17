Полиция предупреждает: осторожно, дороги очень скользкие!

Полиция призывает участников движения к осторожности, потому что сегодня утром дороги очень скользкие.

В Ляэне-Вирумаа на 23 километре шоссе Тапа-Лообу сегодня утром в 7:05 съехал со скользкой дороги и врезался в дерево автомобиль, сказала Delfi пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралль. Спасатели вырезали пострадавшего из машины и передали скорой помощи.

Сегодня в 6:46 спасатели ездили в волость Сонда в деревню Варинурме, где ликвидировали угрозу возгорания в съехавшем с дороги из-за гололеда автомобиле. Водитель сам выбрался из машины до прибытия спасателей, спасатели оставались рядом с ним до прибытия скорой помощи.