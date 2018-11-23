23.11.2018, 15:50

Полиция предупреждает: на выходных ожидается снегопад. Смените покрышки на зимние!

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rus.delfi.ee
EST 72
Полиция предупреждает: на выходных ожидается снегопад. Смените покрышки на зимние!
Foto: Andres Putting

По прогнозам синоптиков, на выходных ожидается снегопад, в связи с чем полиция призывает автолюбителей подготовиться и напоминает, что с декабря использование зимних шин является обязательным.

”Если прогноз оправдается, то на выходных будет снегопад. Просим всех водителей принимать это во внимание и при первой же возможности сменить летние покрышки на зимние, — сказала ведущий сотрудник по вопросам правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирье Лойго. — Если же вы не успеете до снегопада сменить покрышки, то по возможности откажитесь от поездки или отложите ее и при первой же возможности посетите шиномонтажную мастерскую”.

По словам Лойго, в случае сильного снегопада полицейские будут следить за ситуацией на крупных шоссе. ”Водители обязаны выбирать соответствующие дорожным условиям скорость и приемы вождения. Именно водитель несет ответственность за свое поведение. Зимой следует считаться со скользким дорожным покрытием и плохой видимостью”, — сказала она и добавила, что в декабре стражи порядка начнут проверять наличие зимней резины.

Также полиция советует всем проверить исправность фар и дворников и запастись терпением при передвижении. Зимняя резина обязательна с 1 декабря по 1 марта.

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