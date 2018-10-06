Полиция предупреждает: если вы получили такое письмо, срочно поменяйте пароль!

Недавно Департамент государственной инфосистемы сообщил об очередной схеме, когда мошенники пытаются выманить у людей деньги. Они представляются хакерами, заявляют, что взломали все аккаунты человека и требуют выкуп. Для достоверности и придания веса своим угрозам они приводят старые пароли, которые ранее утекли в сеть.

Полиции в связи с этими письмами поступило десять заявлений. К счастью, на удочку мошенников никто не попался.



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