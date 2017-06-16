Полиция потребовала от защитников дерева в Хааберсти убрать свой лагерь

Утром 16 июня полиция приехала в Хааберсти в импровизированный палаточный лагерь защитников серебристой ивы, которую таллиннские власти хотят вырубить, так как она мешает строительству крупной дорожной развязки в этом районе. Полиция предписала активистам убрать свой лагерь до 8:00 утра 17 июня.

Гражданские активисты начали защищать дерево, которому по их оценке примерно 100 лет, еще в конце мая, передает rus.err.ee.

К активистам присоединился депутат парламента от Центристской партии Пеэтер Эрнитс, который призвал на своей странице в Facebook поддержать защитников уникального дерева: "Развязка в Хааберсти нужна, но я против того, чтобы срубили это дерево. Старые деревья являются гордостью города. В Таллинне под охрану взято 74 дерева. Они похожи на древних богов. И при этом 800 выдающихся деревьев никто не защищает".

По оценке Министерства окружающей среды, растущая на территории, где производятся работы по реконструкции перекрестка Хааберсти в Таллинне, серебристая ива не отвечает условиям причисления к находящимся под государственной охраной объектам, в связи с чем отсутствуют и основании для внесения изменений в разрешение на вырубку, выданное Департаментом окружающей среды.

"Сохранение серебристой ивы близ транспортной развязки в Хааберсти невозможно, поскольку нет альтернативного технического решения для реконструкции перекрестка. Реконструкция же необходима, чтобы увеличить его пропускную способность и сократить заторы", — сообщает городская канцелярия.