Полиция получает 40 вызовов в день в связи с семейным насилием: в трети случаев свидетелем или жертвой становится ребенок

По словам министра Сиккут, для предотвращения случаев насилия и оказания своевременной помощи жертвам разные учреждения ведут совместную работу, потому что именно таким образом возможно уменьшить количество случаев насилия и своевременно оказать пострадавшим людям профессиональную помощь. В 2019 году на услуги помощи жертвам будут выделены дополнительные средства из государственного бюджета. ”Пострадавшие от семейного насилия люди должны получать именно ту помощь, которая именно им необходима. Пусть это будет круглосуточная кризисная помощь или услуги опорных центров, консультация психолога или юриста. Государство предлагает разностороннюю помощь, цель которой — остановить насилие и предложить пострадавшим начать новую жизнь без насилия”, — добавила Рийна Сиккут.

С 1 января 2019 года начинает работу круглосуточный кризисный номер помощи жертвам, который был запущен в тестовом режиме в Пярну. Начиная с января следующего года номер кризисного телефона — 116 006. Цель работы номера — обеспечить своевременную эмоциональную поддержку жертве, а также направить ее за необходимой помощью. Дальнейшую помощь жертве оказывают: женские опорные центры, работники помощи жертвам, местные самоуправления и семейные врачи. ”Многие исследования показывают, что ключевую роль в помощи жертве играет время. Если необходимая помощь поступает своевременно, то с большей долей вероятности жертва примет ее”, — сказал руководитель отдела помощи жертвам насилия департамента социального страхования Яко Салла.

Совместный пярнуский проект доказал необходимость незамедлительного вмешательства всех ведомств, в рамках которого с места происшествия увозили агрессора, а также там же предлагали поддержку и консультацию. Начиная с 2019 года пярнуский пилотный проект будет запущен по всей Эстонии. ”Самое важное — это своевременно оказать помощь пострадавшему, проконсультировать и поддержать его, несмотря на то, было ли начато уголовное делопроизводство или нет, а также поддерживать человека до тех пор, пока ситуация не разрешится. Также необходимо быстрое оказание помощи детям, которые стали жертвами насилия, потому что насилие порождает насилие”, — сказала министр внутренних дел Катри Райк.

”Критический анализ серьезных случаев семейного насилия показывает, что у специалистов как правило есть информация рисков. Единая система оценивания факторов риска помогает лучше вмешиваться в ситуацию и организовывать совместную работу для того, чтобы социальная система могла бы помогать каждой семье индивидуально”, — пояснила заместитель генерального директора департамента полиции и погранохраны Криста Аас.

Кроме быстрого реагирования и своевременной помощи жертве также необходимо заниматься агрессором, его взглядами и поведением для того, чтобы прекратить семейное насилие. Первая социальная программа по исправлению поведения агрессора была запущена в этом году в Таллинне, когда на это впервые были выделены денежные средства. Со следующего года благодаря дополнительному финансированию эта программа будет расширена по всей Эстонии.

С 2019 года до 1 миллиона евро поднимется также финансирование женских опорных центров, что позволит открыть дополнительные опорные центры в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Контакты женских опорных центров доступны на домашней странице департамента социального страхования. Также в женские опорные центры могут направить как полиция, так и работники помощи жертвам.

Статистика

• Расходы, связанные с борьбой с семейным насилием в Эстонии, превышают 116 миллионов евро в год из-за чего необходимо уделять большее внимание предотвращению семейного насилия. Особенно необходимо добиться того, чтобы жертвы принимали бы необходимую помощь.

• По состоянию на 15 декабря 2018 года, в департамент полиции и погранохраны в этом году поступало 14 277 жалоб о семейном насилии. В 3708 случаях было начато уголовное делопроизводство.

• Количество зарегистрированных преступлений, связанных с семейным насилием, в этом году выросло по сравнению с 2017 годом.

• В этом году количество совершенных преступлений, связанных с семейным насилием выросло по сравнению с 2017 годом. За 11 месяцев этого года подобных случаев было зарегистрировано больше, чем за весь прошлый год. Это связано с лучшей осведомленностью людей, а также с более плотной работой ведомств.

Что делать, если вы стали свидетелем насилия?

• Если ты сам стал жертвой насилия или слышишь ругань, крики о помощи, видишь, что кто-то применил по отношению к другому насилие, то звони на номер экстренной помощи 112. Не пытайся разрешить ситуацию самостоятельно, потому что агрессор может напасть и на тебя.

• Если ты столкнулся с жертвой, то поговори с ней. Помоги ей понять, что жертва никогда не виновата в том, что по отношению к ней было применено насилие.