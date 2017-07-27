Полиция поблагодарила жителей Нарвы за помощь в поиске 4-летней Ирины

В своем Facebook Нарвское отделение полиции поблагодарило внимательных жителей Нарвы за то, что те помогли отыскать 4-летнюю Ирину.

"Нарвское отделение полиции выражает благодарность жителям Нарвы Александру и его жене Веронике, благодаря внимательности которых вчера в Нарва-Йыэсуу была найдена пропавшая четырехлетняя Ирина.

Александр и Вероника видели сообщение полиции о пропавшем ребенке в СМИ и обратили внимание на маленькую девочку, которая была одна на пляже неподалеку от одного из спа-отелей Нарва-Йыэсуу. Александр и Вероника сообщили о девочке в полицию и ребенок был передан родителям. Большое спасибо за ваше неравнодушие, Александр и Вероника, вы показали достойный пример!

Дети активны и любознательны, иногда достаточно всего лишь нескольких секунд, чтобы потерять своего ребенка из вида. Поэтому просим всех быть внимательными и к своим, и к чужим детям, замечать маленьких детей, находящихся в общественных местах, особенно вблизи водоемов, без взрослых. В такой ситуации следует сообщить о ребенке в полицию по номеру 112, и не бояться подойти к ребенку, узнать, все ли с ним в порядке, и вместе дождаться прибытия патруля.

Если нуждаетесь в помощи полиции, спасателей или медиков, незамедлительно звоните по короткому номеру тревоги 112", — написано на странице в Facebook.