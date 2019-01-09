Полиция отчиталась за прошедший год: скачок иммиграции с Украины, домашнее насилие и больше ДТП

Миграционная квота на этот год исчерпана уже 2 января. Первые кандидаты получают вид на жительство, остальные уже ищут возможность получить разрешение на работу. Спрос на Эстонию в прошлом году вырос скачкообразно. Хотя виды на жительство выдавали в обычном объеме тысячами, кратковременное разрешение на работу в Эстонии дали примерно 20 000 человек. Годом ранее этих разрешений выдали примерно 7600.

Примерно треть всех кратковременных разрешений на работу выдана гражданам Украины, которых в Эстонию прибыло в два раза больше, чем в прошлом году сюда приехало народу на временную работу.

Незаконная миграция по цифрам остается в пределах сотен, но и ее оживляют украинцы. По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмара Вахера, Эстония превратилась из транзитной страны в страну назначения.

Для внутренней безопасности, по словам Вахера, трудовая миграция угрозы не представляет. Для полиции самым заметным практическим результатом увеличившейся миграции стали более длинные очереди в пунктах обслуживания, где занимаются документами. Чтобы людям не приходилось долго страдать в ожидании, взяли на работу новых людей и продлили время работы.

Насилие — дома и на дорогах