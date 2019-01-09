09.01.2019, 18:10

Полиция отчиталась за прошедший год: скачок иммиграции с Украины, домашнее насилие и больше ДТП

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rus.delfi.ee
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Сегодня полиция представила итоги деятельности за прошлый год. Ключевыми словами стали домашнее насилие, больше аварий на земле и на море и взрыв иммиграции с Украины.

Миграционная квота на этот год исчерпана уже 2 января. Первые кандидаты получают вид на жительство, остальные уже ищут возможность получить разрешение на работу. Спрос на Эстонию в прошлом году вырос скачкообразно. Хотя виды на жительство выдавали в обычном объеме тысячами, кратковременное разрешение на работу в Эстонии дали примерно 20 000 человек. Годом ранее этих разрешений выдали примерно 7600.

Примерно треть всех кратковременных разрешений на работу выдана гражданам Украины, которых в Эстонию прибыло в два раза больше, чем в прошлом году сюда приехало народу на временную работу.

Незаконная миграция по цифрам остается в пределах сотен, но и ее оживляют украинцы. По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмара Вахера, Эстония превратилась из транзитной страны в страну назначения.

Для внутренней безопасности, по словам Вахера, трудовая миграция угрозы не представляет. Для полиции самым заметным практическим результатом увеличившейся миграции стали более длинные очереди в пунктах обслуживания, где занимаются документами. Чтобы людям не приходилось долго страдать в ожидании, взяли на работу новых людей и продлили время работы.

Насилие — дома и на дорогах

Вахер подчеркнул, что все больше нужно заниматься насилием дома и за его пределами. В день в полицию в прошлом году поступало в среднем 144 вызова, 40 из которых были в связи с насилием в близких отношениях.

В этом году по всей Эстонии начнут использовать начатый в Пярну опыт, когда внимание полиции было сильнее направлено на внутрисемейное насилие. Занимались не единичными случаями, а семьей — больше, дольше и эффективнее.

На дорогах дела пошли хуже. Было больше ДТП, пострадавших, погибших. Летом многие полицейские чиновники оставили другую работу и отправились успокаивать взбесившееся дорожное движение. Стояли у шоссе и замеряли скорость. За рулем поймали около 3800 уткнувшихся в смарт-устройства водителей, что по сравнению с позапрошлым годом в два раза больше. "Ездят все больше, что означает, что и случается больше", — сказал Вахер, что с ростом достатка покупают и все больше автомобилей.

С этого года планируют повысить зарплату полицейских чуть больше, чем на 200 евро. Зарплата патрульного полицейского составила бы 1404 евро, пограничника — 1390 евро. Еще планируется одеть полицейских в новую форму, дигитализировать услуги и прикрепить камеру на грудь патрульному полицейскому. В конце года в плане начать строительство восточной границы — должны построить первые 23 километра в Юго-Восточной Эстонии.

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