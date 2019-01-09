Полиция отчиталась за прошедший год: скачок иммиграции с Украины, домашнее насилие и больше ДТП

Вахер подчеркнул, что все больше нужно заниматься насилием дома и за его пределами. В день в полицию в прошлом году поступало в среднем 144 вызова, 40 из которых были в связи с насилием в близких отношениях.
В этом году по всей Эстонии начнут использовать начатый в Пярну опыт, когда внимание полиции было сильнее направлено на внутрисемейное насилие. Занимались не единичными случаями, а семьей — больше, дольше и эффективнее.
На дорогах дела пошли хуже. Было больше ДТП, пострадавших, погибших. Летом многие полицейские чиновники оставили другую работу и отправились успокаивать взбесившееся дорожное движение. Стояли у шоссе и замеряли скорость. За рулем поймали около 3800 уткнувшихся в смарт-устройства водителей, что по сравнению с позапрошлым годом в два раза больше. "Ездят все больше, что означает, что и случается больше", — сказал Вахер, что с ростом достатка покупают и все больше автомобилей.
С этого года планируют повысить зарплату полицейских чуть больше, чем на 200 евро. Зарплата патрульного полицейского составила бы 1404 евро, пограничника — 1390 евро. Еще планируется одеть полицейских в новую форму, дигитализировать услуги и прикрепить камеру на грудь патрульному полицейскому. В конце года в плане начать строительство восточной границы — должны построить первые 23 километра в Юго-Восточной Эстонии.