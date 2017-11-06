Полиция об эвакуации в аэропорту из-за секс-игрушки: главное, чтобы жизнь людей не подвергалась опасности

В субботу из Таллиннского аэропорта эвакуировали работников и пассажиров после того, как в ходе рутинной проверки багажа был обнаружен подозрительный предмет, оказавшийся позднее мужской секс-игрушкой.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк сказал, что охранная фирма G4S поступила правильно, когда сообщила о подозрительной находке в полицию и саперам.

По словам Куйка, блюстители порядка связались с собственником багажа, но так как это заняло некоторое время, было принято решение об эвакуации.

”Когда существует риск того, что жизни людей находятся в опасности, тогда полицейские должны действовать решительно и минимизировать риски, и так как на тот момент не было ясно, с чем имеем дело, было принято решение об эвакуации”, — сказал Куйк.

По словам пресс-секретаря полиции, охрана аэропорта анализирует все подобные случаи основательно, делаются выводы, позволяющие избегать таких ситуаций в дальнейшем.

”Но главный принцип всегда таков: когда есть подозрение, что в багаже может находиться опасный предмет, тогда это нужно обязательно проверить, так как первостепенное значение имеет то, чтобы жизнь людей не подвергалась опасности”, — добавил он.



Примчавшиеся на место саперная группа и эксперты убедились, что найденный в багаже непонятный предмет является так называемой игрушкой для взрослых, высокотехнологичным устройством для сексуального самоудовлетворения.



Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Прийт Кофф сказал, что из-за инцидента ни один вылет не был отложен.