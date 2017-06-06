Полиция — о насилии в семье: за помощью можно и нужно обращаться

Каждый случай семейной ссоры или применения насилия между людьми, находящихся в близких отношениях, особенно, если свидетелями или, тем более, жертвами в этой ситуации становятся дети, является для полиции приоритетом.

Каждый вызов, связанный с семейной ссорой, важен для полиции, и мы приедем на место происшествия даже в том случае, если какая-либо из сторон аннулирует вызов. Ведь зачастую вызов аннулируется из-за угроз со другой стороны, страха или неумения постоять за себя. В случае семейного насилия кроме полиции людям поможет Служба помощи жертвам, социальные работники местного самоуправления, специалисты по защите детей, Таллиннский кризисный дом для женщин (тел 5264697), Таллиннский центр семьи (Асула 11, Таллинн, тел 655 6088), Психологическая кризисная помощь (Пярнуское шоссе 9a, III этаж, тел 6314 300). Эти службы занимаются консультированием семей, предлагают психологическую помощь и другие необходимые услуги, которые помогут решить возникшую проблемы.

Для начала необходимо честно высказать все претензии и описать реальную ситуацию, так как это поможет полицейским выяснить на месте, с каким видом преступления они имеют дело и как помочь потерпевшему. На самом деле не во всех конфликтах необходимо вмешательство полицейских. Например, если конфликт в семье выражается словесными ссорами и психологически напряженной ситуацией, то тут будет уместна и нужна помощь и консультация от вышеперечисленных организаций, специалисты которых получили необходимое профессиональное образование.

Что касается семей с несовершеннолетними детьми, в случае каждого факта применения насилия между людьми, находящихся в близких отношениях, незамедлительно вмешиваются сотрудники молодежной полиции, а также социальные работники и сотрудники службы по защите детей. Под особым вниманием находятся семьи, в которых больше одного ребенка. В этой области полиции помогают специалисты по защите детей из социальных отделов местных самоуправлений, которые являются партнерами полицейских и с которыми сотрудники молодежной полиции работают рука об руку.

Зачастую люди, страдающие от семейного насилия, нуждаются в помощи больше, чем они сами осмеливаются для себя признать. Для этого создана служба помощи жертвам, целью которой является сохранить или улучшить способность потерпевшего справляться с ситуацией. Для того, чтобы справиться со сложной жизненной ситуацией, потерпевшему необходима как эмоциональная поддержка, так и информация о возможной помощи. В случае если вы или члены вашей семьи стали жертвой насилия, у вас есть возможность получить психологическую консультацию. Просящий о помощи потерпевший может остаться анонимным в случае, если он не нуждается в направлении на получение психологической помощи. Чем быстрее вы обратитесь за помощью, тем быстрее вы сможете нормализовать свою жизнь и жизнь своих детей. Не стоит стесняться или бояться попросить помощи у сотрудников социального отдела, они работают по всей Эстонии.

Контактные данные сотрудников по оказанию помощи потерпевшим на территории Ида-Харьюского отделения полиции

Время приема

Понедельник 9-12 и 13-18, среда, пятница 9-12 и 13-16.

Маарду, Каръяари 11

Анне Егоров 6006204

Электронная почта: harju.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Ида-Харьюское отделение полиции, П. Пинна 4, Таллинн

Рийна Лаане 6009059

Электронная почта: tallinn.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee