Полиция: миграционная квота на 2019 год полностью исчерпана



Об этом сообщила в среду пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что 1300 ходатайств были представлены уже к концу декабря 2018 года, передает rus.err.ee.

После исчерпания миграционной квоты иностранцам нельзя выдавать вид на жительство для работы или предпринимательской деятельности.

По словам советника-эксперта бюро идентификации и статусов Департамента полиции и погранохраны Лийз Валк, хотя часть ходатайств будет отклонена, квота, скорее всего, заполнится в самом начале года.