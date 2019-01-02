02.01.2019, 16:50

Полиция: миграционная квота на 2019 год полностью исчерпана

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rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Tanel Meos

По положению на 2 января в Департамент полиции и погранохраны подано свыше 1315 ходатайств о виде на жительство для работы или предпринимательства, то есть больше совокупной миграционной квоты на 2019 год. Таким образом, миграционная квота на текущий год была исчерпана в течение месяца после открытия периода подачи заявок.


Об этом сообщила в среду пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что 1300 ходатайств были представлены уже к концу декабря 2018 года, передает rus.err.ee.

После исчерпания миграционной квоты иностранцам нельзя выдавать вид на жительство для работы или предпринимательской деятельности.

По словам советника-эксперта бюро идентификации и статусов Департамента полиции и погранохраны Лийз Валк, хотя часть ходатайств будет отклонена, квота, скорее всего, заполнится в самом начале года.

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