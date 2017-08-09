Полиция меняет приобретенное еще во времена СССР оружие

С приобретенными пару лет назад пистолетами Walther возникло много проблем. Сейчас патрульная полиция использует оружие, изготовленное еще в 1951 году.

Всего два года назад Департамент полиции и погранохраны приобрел себе новое служебное оружие — пистолеты Walther.

Планировалось купить 4000 новых пистолетов Walther P99Q.

Новое оружие выбиралось тщательно, важно было, чтобы новое оружие было быстрее, точнее и надежнее, чем старые ”Макаровы”.

За один пистолет Walther P99Q надо было заплатить 336 евро. Из-за нехватки средств купили только четверть от планируемого количества, то есть тысячу штук.

Для замены остальных 3000 Макаровых было решено купить другие пистолеты вместо Walther — Glock 19.

Причин было несколько, прежде всего, то, данное вооружение не является достаточно надежным. Хотя пистолеты Walther не подводили полицейских в ходе их работы, появились проблемы во время практики.

Кроме технических проблем большую роль в выборе пистолетов Glock сыграла цена. Хотя при госпоставке было выбрано самое выгодное предложение, как и в прошлом конкурсе несколько лет назад, сказал Георг-Томек Тришкин, ответственный за оружие PPA.

В середине 90-х заказывали пистолеты Glock прежнего поколения. Они используются без проблем и сейчас. Пистолеты нового поколения должны прослужить полиции 20-25 лет.