Полиция и департамент предупреждают: Осторожно! Ночью дороги могут стать очень скользкими

Foto: Madis Veltman

Так как температура воздуха продолжает понижаться, то дороги могут стать очень скользкими, предупреждают полиция и Департамент шоссейных дорог.