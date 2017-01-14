Водители должны иметь ввиду, что при зимних условиях езды нужно соблюдать дистанцию больше обычного и ехать медленней. Это даст больше времени на реакцию в опасной ситуации.
Полиция и департамент предупреждают: Осторожно! Ночью дороги могут стать очень скользкими(2)
Так как температура воздуха продолжает понижаться, то дороги могут стать очень скользкими, предупреждают полиция и Департамент шоссейных дорог.
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