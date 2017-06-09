Полиция будет чаще проверять документы в портах и аэропорту

В связи с председательствованием Эстонии в Совете Европейского союза Департамент полиции и погранохраны просит жителей Эстонии, планирующих поездки в близлежащие страны, проверить срок действия своих рейсовых документов и, отправляясь в поездку, иметь паспорт или ID-карту под рукой.

По словам руководителя бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Иво Утсара, в связи с председательствованием Эстонии в Совете Европейского Союза уже сейчас как в морских портах, так и аэропорту Таллинна можно видеть больше патрулей, которые выборочно проверяют пассажиров, транспортные средства и документы.

"Для того, чтобы проверки проходили плавно, важно, чтобы как у отбывающих, так у прибывающих пассажиров при себе имелся бы действующий рейсовый документ, паспорт или ID-карта. Для того, чтобы выехать в соседнюю страну, одного водительского удостоверения недостаточно. Если вы путешествуете на корабле, то пассажирам следует учесть, что во избежание опоздания следует запастись временем", — добавил Утсар.

Департамент полиции и погранохраны также обращает внимание на то, чтобы пассажиры побеспокоились заранее о своем багаже, если перевозятся предметы, на которые требуется наличие специального разрешение при перевозке воздушным или морским путем требуется специальное разрешение, либо перевозка которых воздушным или морским путем запрещена.