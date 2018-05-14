Полиция больше не получала заявлений в отношении обвиняемого в домогательствах Игоря Манга

К полудню понедельника в отношении астролога Игоря Манга полиции не поступало новых заявлений, поэтому на данный момент остается лишь одна заявление. Ранее Манга клиентки обвиняли в домогательствах.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сообщил Delfi, что Манга вызвали в полицию, но более точную информацию по данному делу сообщить невозможно.

На прошлой неделе Delfi писал, что в отношении Манга в полицию поступило заявление с обвинениями астролога в домогательствах. Пыхьяская префектура подтвердила, что инициировала в отношении Манга производство о проступке.

Производство о проступке идет на основании статьи о сексуальных домогательствах. В качестве наказания за это предусмотрен денежный штраф до 1200 евро или арест.

Полсе выхода в эфир выпуска программы"Pealtnägija", в котором было обнародовано непристойное поведения известного астролога со своими клиентками, по словам ведущего программы Михкеля Кярмаса, с ними связались около 50 жертв домогательств Манга.