14.05.2018, 16:10

Полиция больше не получала заявлений в отношении обвиняемого в домогательствах Игоря Манга

 (13)
rus.delfi.ee
EST 3
Igor Mang - november 2016 - kukeaasta
Igor Mang - november 2016 - kukeaastaFoto: Sven Arbet

К полудню понедельника в отношении астролога Игоря Манга полиции не поступало новых заявлений, поэтому на данный момент остается лишь одна заявление. Ранее Манга клиентки обвиняли в домогательствах.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сообщил Delfi, что Манга вызвали в полицию, но более точную информацию по данному делу сообщить невозможно.

На прошлой неделе Delfi писал, что в отношении Манга в полицию поступило заявление с обвинениями астролога в домогательствах. Пыхьяская префектура подтвердила, что инициировала в отношении Манга производство о проступке.

Производство о проступке идет на основании статьи о сексуальных домогательствах. В качестве наказания за это предусмотрен денежный штраф до 1200 евро или арест.

Полсе выхода в эфир выпуска программы"Pealtnägija", в котором было обнародовано непристойное поведения известного астролога со своими клиентками, по словам ведущего программы Михкеля Кярмаса, с ними связались около 50 жертв домогательств Манга.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



В отношении тысячи отсутствовавших на учениях "Еж" резервистов начнут дело о проступке

14.05.2018
В отношении тысячи резервистов, не явившихся на крупномасштабные учения Сил обороны Siil-2018 ("Еж"), начнут дело о проступке. В целом, Силы обороны оценивают процент участвовавших в учениях как хороший.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Водитель: Винк воровал в TAK на глазах у всех

14.05.2018
Роскошной жизни заместителя главы подразделения ремонта автобусов Яануса Винка пришел конец: соответствующие органы арестовали как минимум 70 транспортных средств и установили ипотеку на девять недвижимых вещей, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Полиция больше не получала заявлений в отношении обвиняемого в домогательствах Игоря Манга

14.05.2018
К полудню понедельника в отношении астролога Игоря Манга полиции не поступало новых заявлений, поэтому на данный момент остается лишь одна заявление. Ранее Манга клиентки обвиняли в домогательствах.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
111,20 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
151,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €

Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию обучать местных агентов

14.05.2018
В понедельник издание New York Times написало о том, что отравленный Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию и Чехию делиться с местными шпионами ”информацией об особенностях российской разведки”, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Э-понедельник: где сегодня особенно выгодные предолжения, а где смехотворные скидки?

14.05.2018
В течение всего сегодняшнего дня Союз интернет-торговли Эстонии организует Э-понедельник, что означает скидки во многих местных интернет-магазинах. Delfi Kasulik сделал обзор сегодняшних предложений.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Интерьер за три копейки: что стоящего можно найти в таллинских комиссионках

14.05.2018
Мода на вторичное использование и богемный стиль как нельзя кстати тем, кто не хочет много тратить на аксессуары для дома. Вот подборка реальных вещей, купленных в таллинских комиссионках за последнее время.
Подробнее