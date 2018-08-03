Полетели головы: в TLT приостановили трудовые отношения с руководителем административной службы

Правление Tallinna Linnatranspordi AS приостановило трудовые отношения с руководителем административной службы предприятия Тойво Моорастом.

Данное решение было принято на основании первоначальных результатов внешней аудиторской проверки, в результате которой возникли подозрения в злоупотреблении служебным положением.

Внешний аудит проводился в течение двух месяцев — с середины мая до середины июля. Правление АО на основании полученной в его результате оценки решило провести внутреннее расследование в отношении Тойво Моораста для выяснения, есть ли в его деятельности на посту руководителя административной службы признаки уголовного состава и имелись ли случаи злоупотребления служебным положением.

Предприятие направило также извещение о преступлении в Пыхьяскую окружную прокуратуру.

1 августа к работе в качестве председателя правления Tallinna Linnatranspordi AS приступил Денис Бородич. Первой своей задачей на новом посту он назвал восстановление доверия предприятия, пострадавшего в результате коррупционных скандалов, безотлагательную реакцию на любые такого рода явления, рачительное использование имущества и денег налогоплательщиков.

Напомним, что зарплата Бородича на новому посту составляет 6500 евро брутто.