03.08.2018, 11:48

Полетели головы: в TLT приостановили трудовые отношения с руководителем административной службы

 (10)
новый глава TLT - Бородич
rus.delfi.ee
EST
Полетели головы: в TLT приостановили трудовые отношения с руководителем административной службы
Foto: MIHKEL-MARKUS MIKK, Õhtuleht

Правление Tallinna Linnatranspordi AS приостановило трудовые отношения с руководителем административной службы предприятия Тойво Моорастом.

Данное решение было принято на основании первоначальных результатов внешней аудиторской проверки, в результате которой возникли подозрения в злоупотреблении служебным положением.

Внешний аудит проводился в течение двух месяцев — с середины мая до середины июля. Правление АО на основании полученной в его результате оценки решило провести внутреннее расследование в отношении Тойво Моораста для выяснения, есть ли в его деятельности на посту руководителя административной службы признаки уголовного состава и имелись ли случаи злоупотребления служебным положением.

Предприятие направило также извещение о преступлении в Пыхьяскую окружную прокуратуру.

1 августа к работе в качестве председателя правления Tallinna Linnatranspordi AS приступил Денис Бородич. Первой своей задачей на новом посту он назвал восстановление доверия предприятия, пострадавшего в результате коррупционных скандалов, безотлагательную реакцию на любые такого рода явления, рачительное использование имущества и денег налогоплательщиков.

Напомним, что зарплата Бородича на новому посту составляет 6500 евро брутто.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Устроившему в Ласнамяэ стрельбу мужчине предъявлено подозрение в попытке убийства

03.08.2018
Сегодня Пыхьяская прокуратура подала ходатайство о заключении под стражу мужчины, который в ночь на 2 августа устроил стрельбу на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ.
Подробнее



ВИДЕО DELFI: "Я не хочу возвращаться в Минск". Звезда "Ласнагорска" - о переезде в Эстонию и съемках в сериале

03.08.2018
31 июля в Таллинне начались съемки сериала “Ласнагорск”, в героях которых узнают себя многие жители Ласнамяэ. Одну из главных ролей в сериале играет Анастасия Коледа, которая живет в Эстонии всего год, но утверждает, что ее родина очень похожа на Ласнамяэ. Подробнее — в видео Delfi!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



"По мне проехался каток налоговой". Женщина на деньги своей фирмы отремонтировала дом и оказалась должна большую сумму

03.08.2018
Более десяти лет Татьяна владела маленькой фирмой по предоставлению транспортно-экспедиторских услуг. Оборот составлял около четверти миллиона евро. Нераспределенной прибыли к 2014 году было более 140 000 евро, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
118,15 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
160,65 €

После публикаций Delfi объявившим голодовку российским морякам начали выплачивать задолженности по зарплатам

03.08.2018
На прошлой неделе в Таллинне доведенные до отчаяния российские моряки компании Palmali объявили голодовку. Два экипажа судов Masali и Bozdag семь месяцев не получали зарплату. По словам моряков, благодаря публикациям в Delfi, им выплатили зарплату.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


УЖЕ В СУББОТУ: ”Шо, опять?” Журналист Delfi устроила в переходе ”диковинное форменное безобразие”

03.08.2018
Прошла неделя с эксперимента, в рамках которого журналист Delfi Ольга Привалова рылась в таллиннских помойках ”в попытке заработать себе на мороженое”. И, кажется, у нее снова финансовые затруднения, которые они попыталась решить в одном из таллиннских переходов…
Подробнее