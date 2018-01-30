”Поколение снежинок”: няшки, бебяшки и мимимишные мусипусечки

Молодой семиотик и книгоиздатель Прийт Пыхъяла уже который год подряд заведует колонкой ”Поймать на слове” в ”Учительской газете”, знакомя ее читателей с любопытными архаизмами и неологизмами в эстонском языке. Русскоязычным ценителям тонкостей государственного языка будет небезынтересно узнать переносный смысл таких двусмысленных слов, как "lumehelbeke” и "potilill”.

Слово "potilill” — это обиходное сложное слово, дословно означающее ”горшечное/комнатное растение”. Однако у него есть и второе значение: гиперчувствительный, изнеженный и обидчивый человек. Аналогами в русском языке являются такие слова и словосочетания, как: неженка, тепличное растение и нежное создание.

В базовом электронном словаре эстонских фразеологизмов можно найти такой пример: "Meie Mari kasvas kui potilill, seneperast saigi tämest piripill” (”Наша Мари росла как тепличное растение, потому и выросла нюней”. Сейчас, уточняет Прийт Пыхъяла, слово "potilill” все реже используется в переносном значении, а на смену ему пришел англицизм "lumehelbeke” (snowflake — снежинка).

Этимология этого слова такова, что в XIX веке оно служило в Америке метафорой противников ликвидации рабства. Если сначала оно было символом принадлежности к белой расе, то позднее стало означать неповторимость узора каждой снежинки, т.е. человека, который безосновательно считает себя особенным, уникальным. За последние пару лет значение слова ”снежинка” вновь изменилось, став символом изнеженного, гиперчувствительного и сверхобидчивого человека.

К настоящему времени как в английском, так и в эстонском языке слово ”снежинка” стало универсальным уничижительным словом для иронизирования над неженками-плаксами (или просто людьми с другой точкой зрения!) вне зависимости от их принадлежности к тому или иному поколению.

”Популярность слова ”снежинка” в том последнем его значении сравнима с катящимся с горы снежным комом или даже лавиной, — заключает Пыхъяла. — Ну да, ну да, обижающихся (а также обижающихся на обижающихся) всегда предостаточно, и как-то же ведь надо к ним обращаться. Однако именно ради добавления сочности диалогам стоило бы напомнить, что помимо заимствованного слова "lumehelbeke” (”снежинка”) есть еще и другое подходящее слово — "potilill” (”комнатное растение”). Только подумайте, насколько дивно звучит выражение ”поколение снежинок””…