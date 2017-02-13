”Поколение невидимок”: в Эстонии почти 30 000 молодых людей, которые нигде не работают и не учатся

В Эстонии насчитывается около 30 000 молодых людей, которые не работают, не учатся и не посещают никаких курсов. Помимо деятельности Кассы по безработице, для решения проблемы государство использует программу Noorte Tugila: ”невидимую” молодежь ищут как на улицах, так и в соцсетях, пишет Eesti Päevaleht.

23-летний сын Май (имена изменены — прим. ред.) не работает и не учится, на срочную службу в Силы обороны его не взяли по состоянию здоровья. Молодой человек закончил профтехучилище по специальности ”обработка дерева”, но эта работа — равно как и любая другая — его не интересует. Целые дни напролет он проводит в своей комнате за компьютером. Счета оплачивает мама, готовит и стирает тоже она, а он иногда помогает ей по дому. Наравне с другими несовершеннолетними членами семьи молодой человек каждую неделю получает 5 евро на карманные расходы.

”Современные рабы”, — говорит сын Май о тех, кто ходит на работу. Он хочет быть сам хозяином своей жизни. ”Моя мечта — жить в экономической независимости. Мне видится, как я занимаюсь интересными вещами, к примеру, путешествую, знакомлюсь с новыми культурами. Хочу посетить мировые достопримечательности и отдохнуть. Заниматься всем тем, что никак не связано с работой”, — говорит он, добавляя, что согласен выполнять только необременительную работу и точно не ”от звонка до звонка”.

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Подруги Май советуют ей ”отправить сына в свободное плавание”. ”Как это должно выглядеть? — спрашивает она. — Как мать я хотела бы, чтобы он нашел работу. Я пересылала ему объявления о вакансиях, советовала рассылать CV…”

В окружении женщины много подобных случаев: родители работают в Финляндии, а чадо ”прохлаждается” на родине в опустевшем жилище, или родители развелись и ребенок проживает один в квартире.

По данным Департамента статистики, в 2015 году не занятыми на рынке труда, в процессе обучения или получения образования были 29 200 молодых людей в возрасте 15-29 лет, то есть 12,5% от всех представителей данной возрастной группы. Из них 1/3 были безработными и 2/3 — неактивными. Тем не менее, по сравнению с 2014 годом эта цифра уменьшилась на 4400.

Graafik: Toom Tragel

”Мне кажется, что они стали для общества своего рода невидимым поколением. Они оказались в промежутке между экономическим ростом и экономическим спадом. Для них самое важное — поиск себя”, — говорит представитель Noorte Tugila Хайди Работ.

Проблемой являются также и сами родители. ”Нынешнее ведущее поколение находится в лучшем экономическом положении. Они могут многое позволить своим детям. Они многое делают за них. Начиная самостоятельную жизнь, ребенку трудно ею управлять и он ждет от общества такого же бережного отношения”, — говорит Работ.

На данный момент к программе на предотвращению безработицы среди молодежи Noorte Tugila присоединилось 137 самоуправлений, в ней принимают участие 2000 представителей молодого поколения. Из 261 закончившего программу молодого человека на работу устроились 144, 65 человек повышают квалификацию, 10 находятся в декрете или отпуске по уходу за ребенком.

Также по инициативе Министерства внутренних дел была запущена программа STEP, которая помогает нарушившим закон молодым людям в возрасте 15-26 лет вернуться к работе или учебе. К программе на данный момент присоединилось более 70 молодых людей.