Весной прошлого года ряды Социал-демократической партии Эстонии покинул Абдул Турей, после чего приступил к работе в Таллиннском центре по развитию и обучению, где сейчас он занимается представлением и маркетингом Таллинна в Евросоюзе.

По словам Турея, на данный момент он еще не решил, будет ли выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах.

"Да, это правда, что я вступаю в Центристскую партию", — сказал Delfi Турей, который еще не подал заявление о вступлении в партию. По его словам, он планирует это сделать на следующей неделе.

После того, как Турей вышел из СДП, председатель этой партии Евгений Осиновский написал в Facebook, что незадолго до выхода из партии Абдул Турей приходил к нему и просил устроить его на работу.

”Абдул хотел зарплату, и Центристская партия ему ее предложила, если он уйдет из SDE (как из партии, так и из фракции городского собрания). Партия реформ якобы тоже предлагала, но этого я подтвердить не могу”, — написал Осиновский на своей странице в Facebook.