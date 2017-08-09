Покинувший пост со скандалом глава RKAS получит возмещение в размере 10 800 евро

Вследствие запрета на конкуренцию государственная фирма Riigi Kinnisvara AS (RKAS) выплатит ушедшему со скандалом председателю правления Урмасу Сомелару возмещение в размере 10 800 евро. Договор предусматривал возмещение в течение четырех месяцев, которое соcтавляет 50 процентов от его прошлой зарплаты, сообщает Ärileht.

Урмас Сомелар, занимавший пост главы с октября 2015 года, оставил должность полтора месяца назад, после того, как стало известно о записи тайного собрания в RKAS, где Сомелар назвал министра Майли Репс ”беременной на голову”, а канцлера Теу Варрак — ”злобной теткой”.

К этому времени Сомелар давно отличался своим ”остроумием”, к примеру, в интервью Ärileht бывший глава рассказал о том, что дополнительная рабочая сила в RKAS часто не в состоянии справиться с заданиями. Также добавил, что люди старше 45 лет не способны овладевать новыми навыками.

Месячная брутто-зарплата Сомелара составляла 5400 евро. Из-за запрета на конкуренцию в течение еще четырех месяцев ему будут выплачивать возмещение, которое составляет половину от его прошлой зарплаты, то есть 2700 евро в месяц.

Таким образом, мужчина, который отступил со своей должности, по договору получит компенсацию в размере 10 800 евро.

До ухода Сомелара второй член правления Танель Тийтс получал зарплату в размере 3400 евро в месяц. Однако теперь в качестве исполняющего обязанности заместителя начиная с июля он получает 5400 евро. По сути, Тийтс получил 60% прибавку к зарплате, потому что председатель правления ушел с должности. К председателям также относится финансовый директор Пийа Каллас, зарплата которой — 5000 евро в месяц.