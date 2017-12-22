22.12.2017, 11:05

Покинувший IRL Михкельсон может вступить в Партию реформ

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rus.delfi.ee
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Avalik koosolek
Marko MihkelsonFoto: Andres Putting

Согласно данным Eesti Päevaleht, беспартийный Марко Михкельсон, покинувший летом этого года ряды IRL, может до конца этого года вступить в Партию реформ.

В конце июня Михкельсон вместе с Маргусом Цахкна решил выйти из партии IRL, после чего было много спекуляций о том, что он планирует делать дальше. Предполагалось и создание новой партии, и вступление в ряды другой партии.

Теперь все немного прояснилось, и как известно Eesti Päevaleht, Михкельсон до конца года должен решить, присоединится ли он к реформистам или нет.

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