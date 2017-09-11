Покинувшие Союз Сависаара центристы: союз создан для реализации личных интересов Ивановой и олигархов

Трое покинувших ”Избирательный союз Сависаара и ”Делового Таллинна” членов Центристской партии — Фейа Ряйм, Марина Корнилина и экс-советник Эдгара Сависаара Андрес-Мариус Розенблатт — разослали открытое письмо, чтобы сообщить о причинах своего ухода из союза.

"Изначально идея создания избирательного союза Сависаара аргументировалась намерением поддержать Центристскую партию. Однако на сегодняшний день стало ясно, что данное объединение создано для реализации личных интересов Ольги Ивановой и определенного круга олигархов", — пишут покинувшие союз центристы.

Первым звоночком авторов письмо стало объединение Союза Сависаара с "Деловым Таллинном": "Общей программы выработана не было, но кандидаты уже идут под одним названием. При этом люди, поддерживающие "Деловой Таллинн", прямо заявили, что на голосах Эдгара можно провести в горсобрание шесть-семь бизнесменов. А Юри Мыйз пошел еще дальше и заявил на переговорах с избирательным союзом "Свободный гражданин Таллинна" о 40 000 глупых голосах, которые будут отданы за Эдгара и помогут ему провести своих людей. Мыйз также сказал, голоса Сависаару отдадут те избиратели, которых не интересует развитие общества".

"Последней каплей стало для нас обсуждение планов по очернению Центристской партии и ее ведущих политиков. Ольга Иванова искала добровольцев, которые должны были подписаться под заранее заготовленными статьями. Оказалось, что главный противник списка Мыйза и Ивановой — не Партия реформ, не EKRE и даже не IRL — вся кампания построена на желании паразитировать на голосах Центристской партии. Ни о какой поддержке центристов речь не идет. Мы оказались участниками акции, призванной, прикрываясь именем Сависаара, провести во власть коммерсантов и их ставленников", — объясняют они.

"В сложившейся ситуации мы не видим другого выхода, кроме отзыва своих кандидатур. Союз, названный именем Эдгара Сависаара, такая же подделка, как избирательная реклама в цветах центристской партии", — заключают Ряйм, Корнилина и Розенблатт.