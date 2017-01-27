Покидающий пост генсека Партии реформ Небокат: я ухожу с высоко поднятой головой

В связи с желанием нового председателя Партии реформ Ханно Певкура сформировать свою команду, должность покидает и генеральный секретарь партии Реймо Небокат, по словам которого, он оставляет после себя сильную организацию, у которой все в порядке с финансовыми делами.

Сегодня правление партии назовет имя нового генерального секретаря, в связи с чем Небокат обратился к своим однопартийцам с обращением, в котором подчеркнул, что передает новому генсеку парию с крупнейшей парламентской фракцией, 23%-ой поддержкой народа и более чем 350 000 евро резервных средств.

”Как реформист я хочу, чтобы новая команда была как минимум такой же успешной и следующей единым интересам партии, как предыдущая. Я покидаю свое место с высоко поднятой головой. Организация сильная, и денежные дела партии в порядке”, — написал Небокат.

В 12 часов началось собрание правления партии, на котором будет назван новый генеральный секретарь, а также состоится обсуждение других вопросов, например, политики гражданства.