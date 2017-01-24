Каазик аргументирует свой уход тем, что после долгой работы в полиции хочет внести свой вклад в развитие Эстонии и в других областях.

”Для меня всегда было важным делать работу, которая имеет значимость и которая служить интересам нашего государства. Я 25 лет проработал в полиции во имя безопасной Эстонии и я горжусь профессией полицейского и развитием полицейской организации, которое она прошла за эти годы. В ТТУ я смогу применить свой опыт для поддержки людей, формирующих будущее Эстонии. Это ответственная и открывающая много возможностей задача”, — сказал Каазик.

Административный директор ТТУ — это член ректората, отвечающий за поднятие и развитие уровня административных и поддерживающих услуг университета.

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