Покидающий должность госконтролер: Эстония не должна зависеть от внешней помощи

Сегодня днем покидающий свое кресло государственный контролер Алар Карис передал спикеру Рийгикогу Эйки Нестору годовой отчет Государственного контроля, в котором отмечено, что Эстония должна быть готова к 2021 году, когда в ЕС начнется новый бюджетный период и объем выдаваемых Эстонии пособий существенно уменьшится.

Сейчас, то есть в период 2014-2020, Эстонии из структурных и инвестиционных фондов ЕС выделено в общей сложности 4,4 млрд, то есть в среднем 629 млн евро ежегодно. Вероятнее всего, с 2021 года в распоряжении Эстонии будет до 40% (1,76 млрд евро) меньше средств.

”Мы не можем и не должны бесконечно смотреть с притязательным ожиданием в сторону более сильных стран-участниц союза, рассматривая подобное положение дел как естественную и неизбежную часть нашей жизни и доходов и считая, что кто-то другой должен давать нам деньги. Жизнеспособное и крепкое государство должно выстраивать свою функциональность на тех средствах, которые мы можем заработать своими руками и мозгами”, — сказал Карис и отметил, что государству следует запастись резервами и избегать роста расходов.