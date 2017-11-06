06.11.2017, 14:10

Покидающий должность госконтролер: Эстония не должна зависеть от внешней помощи

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rus.delfi.ee
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Покидающий должность госконтролер: Эстония не должна зависеть от внешней помощи
Alar Karis Eiki Nestorile riigikontrolli aruannet üle andmasTiit Blaat

Сегодня днем покидающий свое кресло государственный контролер Алар Карис передал спикеру Рийгикогу Эйки Нестору годовой отчет Государственного контроля, в котором отмечено, что Эстония должна быть готова к 2021 году, когда в ЕС начнется новый бюджетный период и объем выдаваемых Эстонии пособий существенно уменьшится.

Сейчас, то есть в период 2014-2020, Эстонии из структурных и инвестиционных фондов ЕС выделено в общей сложности 4,4 млрд, то есть в среднем 629 млн евро ежегодно. Вероятнее всего, с 2021 года в распоряжении Эстонии будет до 40% (1,76 млрд евро) меньше средств.

”Мы не можем и не должны бесконечно смотреть с притязательным ожиданием в сторону более сильных стран-участниц союза, рассматривая подобное положение дел как естественную и неизбежную часть нашей жизни и доходов и считая, что кто-то другой должен давать нам деньги. Жизнеспособное и крепкое государство должно выстраивать свою функциональность на тех средствах, которые мы можем заработать своими руками и мозгами”, — сказал Карис и отметил, что государству следует запастись резервами и избегать роста расходов.

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