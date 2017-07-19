Пойманный пьяным за рулем гонщик: жизнь продолжается, я лишь глубоко раскаиваюсь

14 июля бывший гонщик Марко Асмер был задержан, когда он на врезался в стоящий на парковке автомобиль. Согласно первоначальным данным, содержание алкоголя в его крови превышало 1,5 промилле.

Обычно подобными ДТП занимается страховка, но когда Асмер на своем автомобиле Mercedes-Benz врезался в стоящий на парковке магазина Delice в Виймси автомобиль Toyota, то его странное поведение заметил другой находившийся на парковке водитель.

Добропорядочный гражданин заблокировал Асмеру выезд с парковки и вызвал полицию. Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила у 32-летнего гонщика пресутпный уровень алкогольного опьянения и доставила в его в участок.

Для выяснения точного уровня алкоголя в крови будет проведена экспертиза, которая покажет, будет ли данный инцидент рассматриваться как уголовное преступление или же как проступок, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Согласно Пенитенциарному кодексу, преступный уровень алкогольного опьянения при вождении превышает 1,5 промилле и за это полагается денежное наказание или тюремный срок до трех лет.

"Я не могу ничего комментировать, так как производство еще не закончилось. Единственное, что могу сказать: я сожалею об инциденте, там все прошло очень спокойно, никакой погони не было”, — сказал сам Асмер, но не объяснил, почему сел за руль в пьяном виде.

"Жизнь продолжается, я лишь глубоко раскаиваюсь в содеянном, но это все было не таким драматичным, как описывают", — добавил он.

Чемпион Британской Формулы-3 и бывший запасной член команды BMW Sauber F1 Марко Асмер сейчас занимается воспитанием сыновей и обучает других картинговых и автогонщиков.