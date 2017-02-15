Поймали вора, спасли от холода и от самого себя. За что люди благодарят полицию и погранохрану

В прошлом году Департаменту полиции и погранохраны поступило 414 писем и обращений с благодарностью. В День друзей предлагаем вам подборку некоторых случаев прошлого и этого года, после которых жители Эстонии поблагодарили сотрудников Департамента полиции и погранохраны.

Жительница Таллинна в феврале несколько раз посетила бюро обслуживания Таммсааре, чтобы оформить документы для своих детей, и выразила благодарность сотрудникам этого бюро: "Я должна похвалить сотрудников бюро на Таммсааре — сотрудники как в зале, так и за столом очень вежливые, быстрые, готовы прийти на помощь, открыты для общения и, вообще, приятные люди. Я была рада посетить бюро Таммсааре и даже возникло чувство гордости, что эстонская полиция, даже ее бюрократическая часть, на таком высоком уровне".

Мужчина благодарит сотрудников Ида-Харьюского отделения полиции Оксану и Романа, которые помогли вернуть ему украденный телефон.

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Пожилой житель Нарвы благодарит патрульных полицейских Нарвского отделения полиции Екатерину и Дмитрия, которые помогли ему решить необычную проблему. Мужчина в силу возраста решил, что он либо потерял, либо у него украли деньги. На самом деле кражи и потери не было — после проверки наличных денег и оплаченных счетов вместе с полицейскими выяснилось, что все в порядке. "Полицейские отнеслись к этому с пониманием", — написал в благодарности мужчина.

Февральским вечером на тропе здоровья в Аэгвийду заблудились люди — после наступления темноты они потеряли ориентир. Когда они поняли, что не могут выбраться самостоятельно, они позвонили в полицию. Пришедшие на помощь полицейские и служебная собака помогли заблудившимся людям. "Хочу похвалить и выразить огромную благодарность сотрудникам Департамента полиции и погранохраны. Мы неправильно рассчитали дорогу и оказались в ситуации, сами не могли найти выход. Большое спасибо диспетчеру службы 112 и полицейским за быстрое и профессиональное реагирование, к ситуации отнеслись с терпением и пониманием, благодаря вам мы попали домой в тот же вечер", — написал один из найденных людей в адрес полицейских Ида-Харьюского отделения полиции, их коллег из Пыхьяской префектуры и всех тех, кто помогал в поисках.

Мужчина благодарит Департамент за проведение традиционного Facebook-марафона, в ходе которого в течение суток ведомство публиковало на своей странице в соцсети вызовы, поступающие в полицию на номер 112. "Это было бы очень смешно, если не было бы на самом деле так грустно. Хочу поблагодарить автора идеи. Я считаю, что полиция должна быть более открыта обществу, и это супер, что проводится такая кампания в Facebook".

Женщина благодарит полицейских из Йыгева и Тарту, благодаря которым она вернула свое имущество. Утром 16 ноября женщина обнаружила, что угнан ее автомобиль Opel. Отреагировавшие на вызов полицейские задержали угнанный автомобиль в Тартумаа, за рулем оказался нетрезвый и не имеющий права на управление автомобилем мужчина, а в багажнике — украденные инструменты и газонокосилка. Женщина лично пришла в отделение полиции в Йыгева, чтобы поблагодарить полицейских.

"В последний момент перед поездкой мы обнаружили, что паспорт сына просрочен. Хотим поблагодарить сотрудников департамента, которые отвечают по инфотелефону, и работников бюро обслуживания Таммсааре за очень приятное, профессиональное и спокойное обслуживание! Хотим поблагодарить всех сотрудниц. Большое-большое спасибо. Эстония, наверное, единственная страна в мире, где можно так быстро получить новый паспорт”, — говорилось в еще одном благодарственном обращении.

Утром 17 августа полиции в Тарту сообщили о пьяном мужчине, который шел по проезжей части. Патрульный полицейский Пауль и помощник полицейского Кулдар нашли мужчину и отвезли его домой. "Хочу сказать спасибо полицейским, которые помогли мне, когда я был в таком состоянии. Я и моя семья вам искренне благодарны", — написал позже в полицию мужчина.

Мужчина благодарит пограничников кордона Муствеэ, оказавших рыбакам помощь на Чудском озере. "Спасибо пограничникам, которые помогли нам и взяли нас на буксир. В темноте и с такими волнами сами мы уже не справлялись. Так как мы замерзли, то нам дали и одеяла, и питье. К сожалению, забыл спросить, как их зовут. Настоящие профессионалы, супер! Спасибо!"

"Был сегодня в полиции, ходатайствовал о паспорте. Был ко всему готов, ведь Кафку читал. Взял с собой книгу, чтобы скоротать время, пока буду ждать. Вспомнил все упражнения по медитации. Морально подготовился. Но не успел я и книгу раскрыть, как на табло высветился мой номер очереди. Сотрудница заметила, что у меня скоро закачивается срок действия ИД-карты и посоветовала подать ходатайство и об ИД-карте, потому что так дешевле. Я, конечно, согласился. Из полиции я вышел уже через пять минут, за это время я сделал фотографию, у меня взяли отпечатки пальцев, подал ходатайство. В любом случае, все это было быстрее и дружелюбнее, где бы то ни было. Не говоря уже о том, к чему я был готов. Черт побери, именно в такой Эстонии я и хочу жить. Спасибо, полиция!"

Одним августовским вечером 13-летняя девочка сообщила полиции, что она видела, как вор украл велосипед в Тарту на ул. Кооли и поехал на нем в центр. Отреагировавшие на вызов полицейские задержали вора по горячим следам. "Тартуские полицейские нашли украденный велосипед и вора раньше, чем я успел заметить пропажу. Молодцы!" — написал благодарный владелец велосипеда.

Благодарность тартускому полицейскому аварийной службы Мартину выразила женщина, ставшая виновницей ДТП. "Полиция прибыла на место быстро, полицейский действовал на месте очень спокойно, что и на меня, виновницу ДТП, повлияло успокаивающе. Полицейский помог заполнить необходимые документы, дал советы, как действовать дальше. Ситуация разрешилась быстро, но в спокойной обстановке. У меня раньше не было инцидентов и опыта общения с полицией и надеюсь, что этот случай будет последним. Наверное, так и выглядит работа полицейского, но у меня осталось очень хорошее впечатление, он действовал очень профессионально".

"Большое спасибо участковому полицейскому волости Камбья Тормасу. С его помощью я вернула деньги, которые уже посчитала безнадежно пропавшими — я стала жертвой мошенничества. Я надеюсь, что люди будут смелее обращаться в полицию", — призвала женщина.

Один из Нарвских детских садов благодарит молодежных полицейских Андрея и Наталью за очень интересную, веселую и познавательную экскурсию в Нарвское отделение полиции.

На инфотелефон полиции позвонила женщина, которая поблагодарила Яниса и Андреса из патрульной службы Курессаареского отделения полиции: "Произошло ДТП, прибывшие на место полицейские были очень приятные и дружелюбные, отнеслись к происходящему с пониманием и спокойно. Полицейские оказали участникам аварии и психологическую помощь. Хотя этот случай для нас был тяжелый в эмоциональном плане, от работы полицейских остались только хорошие впечатления".

Delfi, в свою очередь, благодарит полицию и погранохрану за самоотверженную работу и пресс-службу департамента — за оперативность и помощь в создании данного материала!