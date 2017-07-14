Пойдет ли Сависаар первым номером на местных выборах? Он сообщит через две недели

Через две недели Эдгар Сависаар сообщит, примет ли он предложение Центристской партии идти первым номером в общем списке на местных выборах, или же пойдет со своим отдельным списком. Одно ясно: если и будет баллотироваться, то по Ласнамяэ.

В данный момент политик не желает комментировать тему первого номера. ”До выборов еще есть немного времени, но если он выдвинет свою кандидатуру, то точно в Ласнамяэ”, — сообщил советник и помощник Сависаара Андрес-Мариус Розенблат.

Напомним, что руководство Центристской партии готово предоставить Эдгару Сависаару первое место в общегородском списке на выборах в Таллиннское горсобрание в случае, если сам Эдгар Сависаар этого пожелает.

”Этот вопрос обсуждался, и все пришли к выводу, что если Сависаар изъявит желание баллотироваться в списке Центристской партии, то он заслуживает в нем достойного места. Одно из самых достойных — это, конечно же, первый номер”, — прокомментировал ситуацию Михаил Корб и добавил, что Сависаар этого определенно достоин.

По словам политика, чтобы быть первым номером в списке, необходимо, прежде всего, самому этого захотеть и сделать соответствующее заявление.

”Не стоит забывать о том, что Эдгар Сависаар долгое время был мэром Таллинна, и его вклад в развитие города достаточно серьезный”, — сказал Корб. Также по его мнению, Сависаар несомненно достоин ”такого исключения”: несмотря на то, что кандидатом в мэры от Центристской партии будет Таави Аас.