09.08.2018, 11:10

Поиски ракеты приостановлены: загорелось болото!

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rus.delfi.ee
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Raketiotsingud EndlasFoto: Argo Ingver

Вчера к поискам ракеты привлекли спасателей: в Йыгевамаа в деревне Кярде на территории заповедника Эндла загорелось болото.

”На территории поиска горит болото, спасатели начали его активно тушить вечером. Огонь — глубоко в торфятом слое, сегодня тушение продолжается”, — передает Центр спасения.

На вопрос о том, могло ли болото загореться от ракеты, пресс-секретарь Сил обороны капитан Айво Вахеметс предложил не спекулировать: никто не знает, почему загорелся торфянник.

До тех пор, пока возгорание активно тушат, поиски ракеты приостановлены.

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