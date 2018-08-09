Поиски ракеты приостановлены: загорелось болото!

”На территории поиска горит болото, спасатели начали его активно тушить вечером. Огонь — глубоко в торфятом слое, сегодня тушение продолжается”, — передает Центр спасения.

На вопрос о том, могло ли болото загореться от ракеты, пресс-секретарь Сил обороны капитан Айво Вахеметс предложил не спекулировать: никто не знает, почему загорелся торфянник.

До тех пор, пока возгорание активно тушат, поиски ракеты приостановлены.