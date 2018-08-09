09.08.2018, 11:10

Поиски ракеты приостановлены: загорелось болото!

 (31)
rus.delfi.ee
EST 3
Raketiotsingud Endlas
Raketiotsingud EndlasFoto: Argo Ingver

Вчера к поискам ракеты привлекли спасателей: в Йыгевамаа в деревне Кярде на территории заповедника Эндла загорелось болото.

”На территории поиска горит болото, спасатели начали его активно тушить вечером. Огонь — глубоко в торфятом слое, сегодня тушение продолжается”, — передает Центр спасения.

На вопрос о том, могло ли болото загореться от ракеты, пресс-секретарь Сил обороны капитан Айво Вахеметс предложил не спекулировать: никто не знает, почему загорелся торфянник.

До тех пор, пока возгорание активно тушат, поиски ракеты приостановлены.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





В момент случайного запуска ракеты в Таллинн летел самолет airBaltic. Им ничего не сказали. Почему?

09.08.2018
В то время, когда находящийся в Эстонии испанский истребитель случайно выпустил ракету, из Риги в Таллин направлялся пассажирский самолет латвийской национальной авиакомпании airBaltic. Об этом сообщает передача LNT Ziņas.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



МИД РФ об инциденте с ракетой над Эстонией: мы же говорили, что военный блок НАТО — бесполезный

09.08.2018
7 августа самолет испанских ВВС Eurofighter во время полета над Эстонией по ошибке выпустил боевую ракету. В Twitter Министерство иностранных дел России назвало НАТО бесполезным.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
135,15 €
-15% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
160,65 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Vienne
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106762002
107,10 €
64,26 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €

Пять зарисовок из жизни Эстонии. Малые предприятия в отчаянии, училища выпускают лодырей, работников не найти

09.08.2018
Работодатели в отчаянии. Нехватка рабочих мест заставляет фирмы по всей Эстонии прекращать свою деятельность или ставит под угрозу их будущее, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО DELFI: Вперед, на красный! Водители совершенно не обращают внимания на светофор в центре Таллинна

09.08.2018
Недавно Delfi опубликовал видео, на котором видно, как пешехода чуть не сбил автобус на Нарвском шоссе в центре Таллинна, так как водитель проигнорировал красный свет. Поэтому Delfi днем проследил, насколько прилежно водители следуют тому, что показывает им светофор на этом участке.
Подробнее

Придется раскошелиться: спасатели требуют поменять замки на дверях общего пользования

09.08.2018
”Недавно в почтовом ящике нашел оповещение, что у нас требуют заменить замки в дверях тамбуров, — рассказывает житель одного из многоквартирных домов. — То есть у нас на лестничной площадке крайние квартиры отделились от общего коридора железными дверьми. До этого говорили, что эти двери нужно убрать. Потом говорить перестали, заговорили уже о том, что нужно поставить туда другие замки. А до этого шла речь о том, чтобы вообще поставить в квартирах противопожарные двери. Не слишком ли много требований?” Зачем нужно менять замки, в каких именно дверях и когда нужно это сделать, и выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Правовая комиссия Рийгикогу ждет пояснений по графику и стоимости возведения границы с Россией

09.08.2018
Сегодня, в 10:00, члены правовой комиссии встретятся с представителями профильных ведомств, чтобы обсудить стоимость, график и план проекта возведения восточной границы, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Подробнее